Kuraklıktan bereketli günlere: Beyşehir Gölü’ndeki su seviyesi umut verdi

Yaz aylarında etkili olan şiddetli kuraklık nedeniyle su seviyesi ciddi oranda düşen Konya’nın Beyşehir ilçesinde bulunan Beyşehir Gölü, son yağışların ardından yeniden toparlanma sürecine girdi.

Kıyı şeridinde yüzlerce metreye varan çekilmenin yaşandığı gölde, su seviyesindeki artışla birlikte umut veren görüntüler ortaya çıktı. Suların çekilmesi nedeniyle sonbahar döneminde teknelerini farklı limanlara götüren balıkçılar da Taşköprü ve Eşrefoğlu Köprüsü arasındaki limana yeniden kayıklarını bağlamaya başladı. Balıkçı tekneleri, buradan avlanma için açıklara çıkmaya başladı. Sonbahar döneminde suyun çekilmesi nedeniyle gezinti teknelerinin karaya oturduğu, balıkçı kayıklarının ilerlemekte güçlük çektiği gölde, yağışlarla birlikte kısmi de olsa gözle görülür bir yükselme kaydedildi. Göl yüzeyindeki hareketlilik yeniden artarken, kıyı hattındaki toparlanma dikkat çekti. Ortaya çıkan manzara hem bölge halkını hem de doğa tutkunlarını sevindirdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

