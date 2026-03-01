Bingöl’de kar sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Bingöl’ün Solhan ilçesinde köy yollarında ilçe genelinde kar yağışının ardından güneşin yüzünü göstermesi ile birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı. Yağış sonrasında beyaza bürünen kentte özellikle dağlar ve ovalar kar örtüsüyle bütünleşerek görsel şölen oluşturdu. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının artmasıyla birlikte ortaya çıkan doğal manzara, havadan görüntülendi.

Dron ile gerçekleştirilen çekimlerde, karla kaplanan dağ silsileleri ve ovaların beyaz örtü altındaki görüntüsü görenleri hayran bıraktı. Kent genelinde kışın tüm güzelliklerini yansıtan görüntüler eşsiz kareler oluşturdu.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır