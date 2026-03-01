HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Konya’da iplik yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya’da iplik yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Konya-Adana kara yolu Hortu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. (27) idaresindeki 27 AJR 348 plakalı iplik yüklü tır, kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Konya’da iplik yüklü tır devrildi: 1 yaralı 1

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya’da iplik yüklü tır devrildi: 1 yaralı 2

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump: "48 İranlı komutanın aynı anda öldürüldü"Trump: "48 İranlı komutanın aynı anda öldürüldü"
İçişleri Bakanlığı'nda sınır güvenliği toplantısı: "İlave tedbirler detaylı olarak değerlendirildi"İçişleri Bakanlığı'nda sınır güvenliği toplantısı: "İlave tedbirler detaylı olarak değerlendirildi"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Konya Tır kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Hamaney öldü"

Trump: "Hamaney öldü"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.