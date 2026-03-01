Konya’da iplik yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Konya-Adana kara yolu Hortu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. (27) idaresindeki 27 AJR 348 plakalı iplik yüklü tır, kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır