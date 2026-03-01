HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD Başkanı Donald Trump: "48 İranlı komutanın aynı anda öldürüldü"

ABD Başkanı Donald Trump, İran dini lideri Ali Hameney'i hedef alan saldırılarla birlikte 48 İranlı komutanın da aynı anda öldürüldüğünü söyledi. Trump, "İşler çok iyi gidiyor" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump: "48 İranlı komutanın aynı anda öldürüldü"
Mustafa Fidan

ABD ile İran arasındaki müzakere görüşmelerinin sonuçsuz kalmasıyla birlikte anlaşmazlık savaşa dönüştü. ABD ve İsrail İran'ı dün sabah itibariyle füze ve dronlarla vurmaya başladı. İran ise başta İsrail olmak üzere ABD üssü bulunan Körfez ülkelerini hedef aldı.

ABD Başkanı Donald Trump: "48 İranlı komutanın aynı anda öldürüldü" 1

ABD-İRAN GERİLİMİ SAVAŞA DÖNÜŞTÜ, İRAN LİDERİ HAMENEY HAYATINI KAYBETTİ

ABD ve İsrail'in başkent Tahran'daki Hamaney'in konutunu füzelerle hedef alması sonrası dini lider Ali Hamaney'in öldüğü haberleri yayılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump: "48 İranlı komutanın aynı anda öldürüldü" 2

İran kanadı bu iddiaları gün boyunca yalanlasa da sabah saatlerinde devlet televizyonundan yapılan açıklamada, Hamaney'in hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump: "48 İranlı komutanın aynı anda öldürüldü" 3

TRUMP: "48 İRANLI KOMUTANIN AYNI ANDA ÖLDÜRÜLDÜ"

Gelişmelerin ardından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik İsrail ile birlikte düzenlenen saldırılar hakkında konuştu. Trump, "İşler çok iyi gidiyor" ifadesini kullandığı konuşmasında, 48 İranlı komutanın aynı anda öldürüldüğü bilgisini aktardı.

Dün akşam yapılan açıklamada, ABD'nin İran'a operasyonun ilk 12 saatinde 900'den fazla saldırı gerçekleştirildi duyurulmuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Savaşta ikinci gün! İran, ABD'nin uçak gemisini hedef aldı Savaşta ikinci gün! İran, ABD'nin uçak gemisini hedef aldı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İçişleri Bakanlığı'nda sınır güvenliği toplantısıİçişleri Bakanlığı'nda sınır güvenliği toplantısı
Pezeşkiyan: "Geçici Liderlik Konseyi görevine başladı"Pezeşkiyan: "Geçici Liderlik Konseyi görevine başladı"
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Donald Trump Ali Hamaney
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Hamaney öldü"

Trump: "Hamaney öldü"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.