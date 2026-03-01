ABD Başkanı Donald Trump: "48 İranlı komutanın aynı anda öldürüldü"

ABD ile İran arasındaki müzakere görüşmelerinin sonuçsuz kalmasıyla birlikte anlaşmazlık savaşa dönüştü. ABD ve İsrail İran'ı dün sabah itibariyle füze ve dronlarla vurmaya başladı. İran ise başta İsrail olmak üzere ABD üssü bulunan Körfez ülkelerini hedef aldı.

ABD-İRAN GERİLİMİ SAVAŞA DÖNÜŞTÜ, İRAN LİDERİ HAMENEY HAYATINI KAYBETTİ

ABD ve İsrail'in başkent Tahran'daki Hamaney'in konutunu füzelerle hedef alması sonrası dini lider Ali Hamaney'in öldüğü haberleri yayılmıştı.

İran kanadı bu iddiaları gün boyunca yalanlasa da sabah saatlerinde devlet televizyonundan yapılan açıklamada, Hamaney'in hayatını kaybettiği bildirildi.

TRUMP: "48 İRANLI KOMUTANIN AYNI ANDA ÖLDÜRÜLDÜ"

Gelişmelerin ardından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik İsrail ile birlikte düzenlenen saldırılar hakkında konuştu. Trump, "İşler çok iyi gidiyor" ifadesini kullandığı konuşmasında, 48 İranlı komutanın aynı anda öldürüldüğü bilgisini aktardı.

Dün akşam yapılan açıklamada, ABD'nin İran'a operasyonun ilk 12 saatinde 900'den fazla saldırı gerçekleştirildi duyurulmuştu.