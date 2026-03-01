İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Geçici Liderlik Konseyi görevine başladı"

İran basını, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın, ABD-İsrail saldırıları sonrası ilke kez kamera karşısına geçerek, İran devlet televizyonunda video mesaj yayımladığını duyurdu. Mesajında, İran ordusunun ABD ve İsrail saldırılarına karşılık vermeye devam edeceğini belirten Pezeşkiyan, “Anayasanın 111’inci maddesi uyarınca Geçici Liderlik Konseyi bugün görevine başlamıştır” ifadelerini kullandı.

"İRAN ‘DÜŞMAN ÜSLERİNİ’ GÜÇLÜ ŞEKİLDE HEDEF ALDI"

Pezeşkiyan, İran halkının birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğini kaydederek, ülkesinin, ‘düşman üslerini’ güçlü şekilde hedef aldığını söyledi. İran’a saldırı düzenleyen ülkelerin hayal kırıklığı yaşayacağını aktaran Pezeşkiyan, saldırılar sırasında hayatını kaybeden Ali Hamaney’e ilişkin ise “Allah’tan, şehadete ulaşan Yüce Lider’in ruhunu şad etmesini diliyoruz” açıklamasında bulundu.

