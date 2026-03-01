HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öldürülen İran dini lideri Hamaney için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Komşumuz İran’ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in dün gerçekleşen saldırılar sonucunda hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum. Sayın Hamaney’e Cenab-ı Allah’tan rahmet, kardeş İran halkına başsağlığı diliyor; ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

İran’ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail-ABD'nin gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybetmişti.

"HAMANEY’İN HAYATINI KAYBETMESİNDEN ÜZÜNTÜ DUYDUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamaney ile ilgili taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Komşumuz İran’ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in dün gerçekleşen saldırılar sonucunda hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum. Sayın Hamaney’e Cenab-ı Allah’tan rahmet, kardeş İran halkına başsağlığı diliyor; ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum.  İran halkıyla birlikte bölgedeki tüm kardeşlerimizin hak ettiği huzura ve istikrara yeniden kavuşması için çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: İHA

