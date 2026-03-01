Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öldürülen İran dini lideri Hamaney için başsağlığı mesajı

İran’ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail-ABD'nin gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybetmişti.

"HAMANEY’İN HAYATINI KAYBETMESİNDEN ÜZÜNTÜ DUYDUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamaney ile ilgili taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Komşumuz İran’ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in dün gerçekleşen saldırılar sonucunda hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum. Sayın Hamaney’e Cenab-ı Allah’tan rahmet, kardeş İran halkına başsağlığı diliyor; ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum. İran halkıyla birlikte bölgedeki tüm kardeşlerimizin hak ettiği huzura ve istikrara yeniden kavuşması için çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır