HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Van'da 9 milyon 903 bin TL değerinde kaçak malzemeler ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 9 milyon 903 bin TL değerinde kaçak malzemeler ele geçirildi.

Van'da 9 milyon 903 bin TL değerinde kaçak malzemeler ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından müşterek yapılan faaliyette ilçeye bağlı Barış Mahallesi'nde durdurulan kamyonette arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde piyasa değeri 6 milyon 453 bin TL olan 9 bin 810 adet kaçak eşya ele geçirildi. Olayla ilgili A.D. (34) hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre adli işlem yapıldı.

Van da 9 milyon 903 bin TL değerinde kaçak malzemeler ele geçirildi 1

İRAN MENŞELİ GÜMRÜK KAÇAĞI

Öte yandan Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Çamlık Mahallesi mevkiindeki yol kontrol noktasında icra edilen faaliyet neticesinde piyasa değeri 3 milyon 150 bin TL olan bin 750 kilogram İran menşeli gümrük kaçağı gıda maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili M.A. (30) hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre adli işlem yapıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump: "48 İranlı komutanın aynı anda öldürüldü"Trump: "48 İranlı komutanın aynı anda öldürüldü"
İçişleri Bakanlığı'nda sınır güvenliği toplantısıİçişleri Bakanlığı'nda sınır güvenliği toplantısı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Van kaçakçılık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Hamaney öldü"

Trump: "Hamaney öldü"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.