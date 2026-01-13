Ev Yaşam Ev Yaşam
Temizlemesi kolay, kullanımı akıllı: Xiaomi evcil hayvan su çeşmesi indirime girdi
Temizlemesi kolay, kullanımı akıllı: Xiaomi evcil hayvan su çeşmesi indirime girdi

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Evcil hayvanların sağlığını korumanın en etkili yollarından biri, onların yeterli miktarda su tükettiğinden emin olmaktan geçer. Ancak kapta bekleyen su çabuk kirlenebilir ve hayvanların su içme isteğini azaltabilir. Bu ihtiyacı karşılamak için tasarlanan sirkülasyonlu sistemlerse suyu sürekli taze tutarak daha sağlıklı bir tüketim sağlar. Hem hijyen hem de pratiklik sunan Xiaomi su çeşmesi şu an indirimli fiyatıyla satıştayken kaçırmayın!

Klasik su kaplarında biriken toz ve tüyler suyun kalitesini düşürerek patili dostlarımızın suya karşı isteksiz olmasına yol açabilir. Suyu sürekli filtreleyen ve oksijenle zenginleştiren bir sistem kullanmak, bu riskleri azaltırken sizin de su tazeleme sıklığınızı optimize eder. Kullanıcı dostu özellikleriyle öne çıkan Xiaomi'nin su çeşmesi ise şu an avantajlı bir fiyatla sunuluyorken bu fırsatı değerlendirmeden alışverişinizi tamamlamayın!

Hem estetik hem de fonksiyonel: Xiaomi Akıllı Evcil Hayvan Su Çeşmesi

Xiaomi Akıllı Evcil Hayvan Su Çeşmesi, 4 aşamalı derin filtreleme sistemi sayesinde suyu tozdan, tüylerden ve tortulardan tamamen arındırarak dostunuza her zaman temiz su sunar. Oksijen sirkülasyonlu akış yapısı, doğal bir dere pınarını andırarak kedinizin veya köpeğinizin su içme isteğini artırır; bu da böbrek sağlığı için büyük önem taşır. 2 litrelik geniş su kapasitesiyle uzun süre tazelik sağlarken Mi Home uygulaması üzerinden su seviyesi takibi ve filtre değişim uyarısı gibi akıllı kontrolleri elinizin altına getirir. Üstelik ultra sessiz çalışma özelliğiyle gece gündüz fark etmeksizin rahatınızı hiç bozmaz!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Süper bir ürün kedilerimiz daha çok su içmeye başladılar. Çalışma sesi sıfır derecede. Çalıştığını gece sessizlikte dahi duyamıyorsunuz. Su azalınca veya filtre tıkanınca telefona ikaz geliyor. Otomatik konumda kullanınca 10 dakika çalışıp 10 dakika bekliyor. Kısa ve uzun boylu 2 kedimiz var ikisi içinde ideal boyda."
  • "Ürünün genel görünümü ve dizaynı başarılı, çok dikkat çekmeden bir köşede duruyor. En önemli özelliği gerçekten çok sessiz oluşu. Daha önce farklı bir marka su çeşmesi kullanmıştım, geceleri sesi rahatsız edici oluyordu. Bu ürünün çalıştığını anlamak için su akışını görmek gerekiyor, o kadar sessiz çalışıyor. Ürünü akıllı yapan özelliklerinden birisi cep telefonu ile bağlantı kurması ve su seviyesi azaldığında uyarı vermesi. Bir de akıllı modu var, gündüzleri 10 dakika çalışıyor, 10 dakika duruyor. Geceleri ise 10 dakika çalışıyor 50 dakika duruyor. Kapak kısmındaki hazne sayesinde su akışı durduğunda bile yeterli su barındırıyor."
Bu içerik 13 Ocak 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

