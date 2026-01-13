Temizlemesi kolay, kullanımı akıllı: Xiaomi evcil hayvan su çeşmesi indirime girdi

Klasik su kaplarında biriken toz ve tüyler suyun kalitesini düşürerek patili dostlarımızın suya karşı isteksiz olmasına yol açabilir. Suyu sürekli filtreleyen ve oksijenle zenginleştiren bir sistem kullanmak, bu riskleri azaltırken sizin de su tazeleme sıklığınızı optimize eder. Kullanıcı dostu özellikleriyle öne çıkan Xiaomi'nin su çeşmesi ise şu an avantajlı bir fiyatla sunuluyorken bu fırsatı değerlendirmeden alışverişinizi tamamlamayın!
Xiaomi Akıllı Evcil Hayvan Su Çeşmesi, 4 aşamalı derin filtreleme sistemi sayesinde suyu tozdan, tüylerden ve tortulardan tamamen arındırarak dostunuza her zaman temiz su sunar. Oksijen sirkülasyonlu akış yapısı, doğal bir dere pınarını andırarak kedinizin veya köpeğinizin su içme isteğini artırır; bu da böbrek sağlığı için büyük önem taşır. 2 litrelik geniş su kapasitesiyle uzun süre tazelik sağlarken Mi Home uygulaması üzerinden su seviyesi takibi ve filtre değişim uyarısı gibi akıllı kontrolleri elinizin altına getirir. Üstelik ultra sessiz çalışma özelliğiyle gece gündüz fark etmeksizin rahatınızı hiç bozmaz!
