Üsküdar'da otomobil börekçiye uçtu

Üsküdar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıktıktan sonra bir börekçiye uçtu.

Üsküdar'da otomobil börekçiye uçtu

Üsküdar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıktıktan sonra bir börekçiye uçtu. Kazada sürücü yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün 02.00 sıralarında Bulgurlu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamadı. Savrulan araç önce kaldırıma çıktı, ardından da börekçinin camını kırarak içeri girdi. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İş yerinde hasar oluşurken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Üsküdar da otomobil börekçiye uçtu 1 Üsküdar da otomobil börekçiye uçtu 2 Üsküdar da otomobil börekçiye uçtu 3


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Üsküdar
