Malatya’da şantiyede korkutan yangın

Malatya’da şantiyede işçilerin kaldığı yatakhanede yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, saat 11.15 sıralarında Battalgazi İlçesi Selçuklu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiyede işçilerin kaldığı prefabrik yatakhanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yatakhaneyi sardı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.

Yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır