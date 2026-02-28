Osmaniye’de otomobil ile pikap çarpıştı 2 yaralı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde otomobil ile pikapın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bulunan Çevre Yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 31 L 8880 plakalı otomobil, kavşak içerisinde Adem Ö. idaresindeki 80 AHZ 565 plakalı pikap ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan 2 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır