Kahramanmaraş’ta bir evde çıkan yangında 183 bin TL para yandı!

Kahramanmaraş’ta Osman C.’e ait ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangında paket içerisindeki 183 bin 100 TL de yandı.

2 KATLI EVDE YANGIN ÇIKTI

Onikişubat ilçesinin Hasancıklı Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde Osman C.'e ait 2 katlı evde yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevleri kısa sürede söndürdü.

PAKETTE SARILI PARANIN BİR KISMI YANDI

Yapılan incelemede yanmış eşyaların arasında jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alınan pakette sarılı 320 bin 600 TL paranın 183 bin 100 TL'sinin yandığı belirlendi.

Yangının çıkış sebebini belirlemek için ekiplerin incelemesi devam ediyor.



Kaynak: DHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır