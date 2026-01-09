Ev Yaşam Ev Yaşam
Hem işlevsel hem kaliteli: Helly Hansen mont kısa bir süre için indirime girdi
Hem işlevsel hem kaliteli: Helly Hansen mont kısa bir süre için indirime girdi

Sultan Oğuz
Kışın dondurucu rüzgarından korunmak için kat kat giyinip hareket kabiliyetinizi kaybetmekten sıkılmadınız mı? Şehirde ani hava değişimlerine ve outdoor maceralarınızda doğanın sert koşullarına kafa tutan bir koruma arıyorsanız henüz Helly Hansen Crew serisiyle tanışmamışsınız demektir. Sizi yarı yolda bırakacak sıradan bir dış giyim ürünü yerine yıllarca güvenle giyeceğiniz teknik bir klasiğe yatırım yapmak istiyorsanız Helly Hansen monttaki stoklarla sınırlı indirimi kaçırmayın!

Pek çok kışlık mont ya sadece yağmurdan korur ama sizi üşümenize neden olur ya da sıcak tutması için hantal ve hareketinizi kısıtlayan bir yapıda olur. Helly Hansen Crew Hooded 2 ise tüm ezberleri bozan teknolojileri sayesinde tüy kadar hafif yapısıyla size özgürce hareket alanı tanırken içindeki yumuşak polar astarıyla ıslansa bile sönmeyen bir sıcaklık sağlar. Hem şehirde hem doğada konforun sınırlarını zorlayan bu Helly Hansen monta kaçırılmayacak bir indirim fırsatıyla sahip olmak için hadi, içeriğe geçelim!

Helly Hansen Crew Hooded 2 Erkek Mont

Markanın tescilli Helly Tech® Protection teknolojisi sayesinde tamamen su geçirmez, rüzgar geçirmez ve aynı zamanda nefes alabilir bir yapıya sahip olan Helly Hansen mont, iç kısmındaki yumuşak polar astarı sayesinde vücut ısınızı koruyarak sizi sıcak tutarken hızlı kuruma özelliğiyle de en zorlu hava koşullarında dahi konforunuzu maksimize eder. Ayarlanabilir kapüşonu, fermuarlı cepleri ve şık kesimiyle hem yelkende hem de hafta sonu yürüyüşlerinize eşlik eden mont, dayanıklı kumaş yapısıyla uzun yıllar boyunca ilk günkü formunu koruyarak bir dış giyim ürününden çok daha fazlasını, yani güvenilir bir korumayı temsil eder.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün, altına uzun kollu bir tişört giyilerek +5⁰C ve üzeri sıcaklıklarda kullanılabilir. Kaliteli ürün, su geçirmez, içi yumuşak astarlı. Kendi vücut ölçülerimle uyumlu: 178 cm, 90 kg, large beden."
  • "İçi polar kaliteli bir yağmurluk/rüzgarlık. 3 dış ve bir iç cebi var. Standart beden. Şehir içi kullanım ve günübirlik yelken etkinliklerine uygun. Tavsiye ediyorum."
  • "Mükemmel bir ürün. Özellikleri tam olarak belirtildiği gibi. Erken geldi. Ayrıca, teknik özellikleri sayesinde soğukta, yağmurda ve rüzgarda çok etkili olduğu için benim gibi motosiklet sürücülerine de tavsiye ederim."
Bu içerik 9 Ocak 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz.

