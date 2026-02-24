HABER

Samsun’da kavgada bir kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı

Samsun’un İlkadım ilçesinde kavgada bir kişiyi bıçaklayan şahıs polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi’nde önceki gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, küfürleşme yüzünden çıkan kavgada Y.C.K.’nin bıçaklı saldırısına uğrayan M.N.Y. (24) sol karın boşluğundan bıçaklanarak yaralandı. Olay sırasında kavgayı ayırmak isteyen zanlının kardeşi O.K. (23) ise darp sonucu yaralandı. Her iki yaralı da olay yerine sevk edilen ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklama olayının zanlısı Y.C.K. olaydan sonra kaçtı. Polis tarafından yakalanan Y.C.K. İlyasköy Polis Merkezine teslim edildi. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Y.C.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

