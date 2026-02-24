Kolon kanserinin arkasında virüs mü var? Bilim açıkladı: Kanserin içinde saklanan gizli kod

Dünya genelinde en yaygın kanser türlerinden biri olan ve can kayıplarında üst sıralarda yer alan kolon kanseri ile ilgili ezber bozan bir araştırma yayımlandı. Güney Danimarka Üniversitesi ve Odense Üniversitesi Hastanesi araştırmacıları, sağlıklı bireylerde de bulunan yaygın bir bağırsak bakterisinin içinde bulunan gizemli bir virüs tespit etti.

Araştırmanın odak noktasında, aslında çoğumuzun bağırsağında bulunan Bacteroides fragilis adlı bakteri yer alıyor. Uzun süredir bu bakterinin kolon kanseriyle bir bağlantısı olduğu biliniyordu ancak bilim insanları bir türlü şu sorunun cevabını bulamıyordu. "Bu bakteri sağlıklı insanlarda da varken neden sadece bazılarında kansere yol açıyor?"

Yapılan genetik incelemeler sonucunda sorular yanıtlandı. Bakteriyofajlar. Yani bakterilerin içine yerleşen ve onları enfekte eden virüsler. Kanser hastalarından alınan örneklerde, bu bakterinin içinde daha önce tanımlanmamış özel bir virüs türüne rastlandı.

900 KİŞİ ÜZERİNDE TEST EDİLDİ: RİSK 2 KAT DAHA FAZLA

Araştırma, Avrupa, Amerika ve Asya’dan gelen yaklaşık 900 kişilik dev bir veri setiyle doğrulandı. Sonuçlar ise oldukça çarpıcı.

Kolon kanseri olan kişilerin bağırsaklarında bu virüse rastlanma oranı, sağlıklı bireylere göre tam 2 kat daha fazla. Araştırma sonuçlarına göre virüs, bakterinin davranışını değiştirerek bağırsak ortamını kansere elverişli hale getiriyor olabilir.

DIŞKI TESTİYLE KANSER TARAMASI

Araştırma ekibinden Dr. Flemming Damgaard, bu keşfin klinik uygulamalarda nasıl devrim yaratabileceğini açıkladı: "Kısa vadede, bu virüsün varlığını kontrol ederek yüksek risk altındaki kişileri tespit edip edemeyeceğimizi araştırıyoruz."

Yapılan ilk analizlerde, bu virüs dizilimlerinin kanser vakalarının yaklaşık %40'ını önceden belirleyebildiği görüldü. Bu da gelecekte, sadece bir dışkı örneğiyle çok daha hassas kolon kanseri taraması yapılabileceği anlamına geliyor.

Bu araştırma henüz deneysel aşamada olsa da, kanserin gizemini çözmek adına atılmış dev bir adım olarak nitelendiriliyor. Bilim dünyası şimdi bu virüsün kansere doğrudan mı sebep olduğunu, yoksa sadece bir işaretçi mi olduğunu çözmeye odaklanmış durumda.