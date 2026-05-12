İran'dan ABD 5 şart: "Bunlar kabul edilmeden müzakere yok"

Yarı resmi Fars Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan bir yetkili, İran'ın açıkladığı ön koşulların, ABD ile herhangi bir müzakereye başlama için "asgari güven oluşturucu güvenceler" olduğunu belirtti.

İRAN'DAN 5 ŞART

İran yetkili, "tüm cephelerde savaşın sona ermesi, yaptırımların kaldırılması, bloke edilen varlıkların serbest bırakılması, savaştan kaynaklanan zararların tazmin edilmesi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik hakkının kabul edilmesi" gerektiğini ifade etti.

"ŞARTLAR KABUL EDİLMEDEN MÜZAKERE YOK"

5 ön şartın kabul edilmemesi halinde İran'ın ABD ile yeniden müzakerelere girmeyeceğini vurguladı.

Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır