Trump'tan Putin ile Donbas konusunda anlaşmadıklarını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"YÜZDE 100 ETKİLİ OLDU"

İran konusunda değinen Trump, "İranlı liderler ya doğru olanı yapacaklar, ya da biz bu işi sonuna kadar götüreceğiz" dedi. Trump, Hürmüz Boğazı’nda uyguladıkları ablukanın yüzde 100 etkili olduğunu öne sürerek, "Öyle ya da böyle, her şey çok iyi sonuçlanacak" dedi. "Durum çok basit, İran'ın nükleer silaha sahip olması söz konusu değil. Biz oyun oynamayız. Onlar nükleer silaha sahip olamayacaklar" dedi.

Trump, İran konusunda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in yardımına ihtiyacı olmadığını düşündüğünü de ifade etti.

DONBAS YANITI

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile arasında Rusya’nın Donbas’ı alması konusunda bir anlaşma olup olmadığı sorusuna, "Hayır" cevabını verdi.