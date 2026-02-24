“Valilerin sosyal medya reklamıyla ne işi olur?” AK Parti'nin deneyimli belediye başkanı Faruk Özlü’den gündem olacak sözler!

Çeyrek asırdan fazla savunma sanayi ve teknolojilerinde tecrübe kazanan, Savunma Sanayi Uzmanı kimliği ile Türkiye’nin dünyada söz sahibi olduğu projelere imza atan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, teknik bilgi birikimi ve bürokrasi tecrübesini harmanlıyor.

Düzce’de ikinci dönem belediye başkanlığı görevini sürdüren Özlü, dünyada yaşanan gelişmelere ilişkin çarpıcı tespitlerini basın mensuplarına değerlendirdi, Çin’in yükselişi, AB’nin lider yoksunluğunu ve ABD’nin sınır ve okyanus ötesi tutumlarını uluslararası siyaset düzleminde örneklerle anlattı.

İç siyasette yaşanan son gelişmeleri de milletvekili ve bakanlık kimlikleri çerçevesinde örneklendiren Özlü, siyasetin artık klasik anlayıştan uzaklaşması gerektiğini belirterek; yapılan iş ile ortaya konulan, uygulanan ve milli menfaatlere hizmet eden projeler vasıtasıyla sürdürülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde devlet adamlarının, valilerin, kaymakamların özellikle sosyal medyada devlet ciddiyetiyle hareket etmesi gerektiği konusunda bir uyarıda bulundu. Burada aslında etkileşim için ciddiyetten uzaklaşan belediye başkanları için de bir mesaj var. Bu uyarı nasıl değerlendiriyorsunuz?



Cumhurbaşkanımız çok haklı. Cumhurbaşkanımız henüz bu söylemi ifade etmeden 1 ay kadar önce görüşmemizde bu konunun altını çizmiştik. Sahici olmayan hiçbir şeyin doğru olmayacağını konuşmuştuk. Biz etkileşim almak için bir şey yapmıyoruz, maalesef bazıları sosyal medyayla kafayı bozmuş. Bazı arkadaşlarımızın paylaşımı o kadar sırıtıyor ki kurmaca olduğu o kadar belli ki…

“VALİLER NEDEN SOSYAL MEDYADAN REKLAM YAPAR? HİÇ ANLAMIYORUM”

Bakın bazı valiler sosyal medya üzerinden gönderilerine reklam veriyor. Ya sayın valiler, sizin ne işiniz olur sosyal medya reklamıyla? Valiyi atayan kim? İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanımız. Sizi takdir etmesi gereken onlar. Sizi halk seçmiyor ki. Sizin seçim derdiniz yok. Son dönemde sosyal medya kullanımı çok başka bir noktaya evrildi. Bazı Valiler sosyal medya üzerinden siyasilerin rolünü üstlenmeye çalışıyorlar gibi bir durum var.

“SAHİCİ OLMAYAN HİÇBİR ŞEYİ İSTEMİYORUM”

Sahici olmayan medya iletişimi, paylaşımlar bana çok ters gelen işlerdir. Ekibime de söylüyorum; sahici olmayan hiçbir şeyi yapmayalım, ne yapıyorsak onu paylaşalım. Kendimize yakışanı yapmak durumundayız. Asla yapmacık işlere girmemek lazım. 10 yıldır siyasetin içindeyim, eskiden hangi haberin gerçek hangi haberin reklam olduğunu ayıramazdım ama artık anlayabiliyorum. Klasik bir siyasetçi sayılmam, teknik olarak işimle gündeme gelmek isterim. Kendi işimi yaparak saygınlığımı koruyorum. Şehirde Vali var, il özel 2 idaresi var, parti var kimseye karışmam. Hiç karışmıyorum ama fikrimi söylemem gereken bir konu olduğunda fikrimi söylerim. Sağ olsunlar onlar da değer verirler. Çünkü bilirler ki ben müdahil oluyorsam ortada gerçekten çok önemli bir konu var demektir.

“TÜRKİYE’NİN BİR SIÇRAMA DAHA YAPMASINI ÇOK İSTİYORUM”

Türkiye geçen yirmi yılda temel sorunlarını çözdü. Asker – sivil ilişkileri doğru bir noktaya oturdu. Türkiye altyapıda büyük ilerlemeler kaydetti. Otoyollar, havaalanları, demiryolları… Ciddi mesafeler alındı. Türkiye’nin bir sıçrama daha yapmasını çok istiyorum. Şundan dolayı, biz ilerliyoruz ama dünya da boş durmuyor, dünya da ilerliyor. Örneğin; biz gidiyoruz ama Güney Kore ve Çin de gidiyor.

“BİR ‘TÜRKİYE MUCİZESİ’ GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ ÇOK İSTİYORUM”

Bir Türkiye mucizesi oluşturmalıyız. Ben çocuktum Alman mucizesi vardı. ‘Almanya’ya git malı al, sağlamdır’ inancı vardı. Dünyanın en prestijli otomobilleri Alman otomobilleri denirdi. Biraz yaşım ilerlerdi, Japon mucizesini gördük. Şimdi Çin mucizesi var deniyor ve herkes Çini konuşuyor. Şimdi Türkiye vakti. Biz de istiyoruz ki bir Türkiye mucizesi olsun artık.

Geçen yirmi yılda Türkiye temel sorunlarını çözdü, gelecek yirmi yılda da büyük bir sıçramayla Türkiye rakiplerini geçsin istiyorum. Kendi alanımla ilgili söyleyeyim, örneğin; Türkiye’de 208 üniversite var ama üniversitelerimizden kaç tanesi gerçekten bilgi üretiyor bir düşünün. Temel bilimlerde iyi olmazsak, teknoloji üretemeyiz. Ürettiğimiz bilgiyi, teknolojiye döndürmemiz gerekiyor.

"AK PARTİ GELECEK 20 YILDA DA İKTİDARDA KALMALI"

Atatürk’ün güzel bir sözü var; “Bilim tetkikle olur, tercüme ile olmaz.” Bilim, sanayi ve teknoloji arasında kuvvetli bir organik bağ kurmamız gerekiyor. Tıpkı bir ağaç gibi. Bilim kök, teknoloji gövde, sanayi ise meyvedir. Geçmiş yirmi yılda Türkiye’nin temel sorunlarını çözdük. Gelecekteki yirmi yılda Ak Parti iktidarda kalmalı ve Türkiye bir sıçrama yapmalıdır. Bana göre Türkiye’nin kendisini mukayese etmesi gereken iki ülke var. Biri Almanya diğeri Japonya. Bizim etki gücümüz politik gücümüz ekonomik gücümüzden daha fazla. Bu Cumhurbaşkanımızın stratejik bakış açısı ve duruşuyla ilgili bir durum.

“DÜNYADA İKİ TANE LİDER VAR: BİRİ BİZİM CUMHURBAŞKANIMIZ, DİĞERİ ÇİN DEVLET BAŞKANI Şİ CİNPİNG!”

Dünyada iki tane etkili büyük lider var. Birincisi Sağıdeğer Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ikincisi de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping! Bakın Trump, neler söyledi hiç cevap vermedi. Fabrikada üretim videosu paylaştı sadece, dalga geçti Trump ile.

"PUTİN ÇOK ESKİ KAFALI BİR RUS ÇARI GİBİ İSTİLACI”

“Putin’i de saymayacak mısınız?” “Bakın Rusya’da o kadar çok yer altı kaynağı var ki… İnanamazsınız! Ama Rusya bunları ekonomik bir kaynağa dönüştüremiyor. Hala eski kafalı istilacı bir çar gözüyle bakıyor komşularına. Ukrayna savaşının ne anlamı var bana söyler misiniz? Çok anlamsız. Dünyadan izole oldu, ambargo yedi. Putin Rus Halkı için akıllı işler yapmıyor. Komşularını tehdit ediyor. Bir diğer konu İran ile Çin'in arası çok iyi. ABD, İran'a yapmadığını bırakmıyor. Çin’in hiç sesi çıkmıyor. Çin bütün dünyayı özellikle Afrika’yı ekonomik olarak işgal ediyor. Avrupa’da da lider sıkıntısı var. ABD desteğini çektiğini açıkladığında hepsi sendeledi. Merkel’den sonra Avrupa’da liderlik bitti. Başta Almanya olmak üzere Avrupa; enerjide Rusya’ya, üretimde Çin’e, savunma ve güvenlikte ABD’ye bağlı hale geldi.

AFRİKA’DAKİ DEMİRYOLU VE ÇİN GERÇEĞİ!

Çin, bir Afrika ülkesinde 500 km uzunluğunda bir demiryolu ihalesi kazanmış. Bir çiviyi bile o ülkeden almıyor, her şeyi Çin'den getiriyor. Burada çalışacak bütün işçileri dahi Çin'den getiriyor. Bunlar ülkelerinde mahkum. Mahkumları o Afrika ülkesinde çalıştırıyor. Günlük 1 dolar maaş veriyor ve bu mahkum işçilerin maliyeti ayda 30 dolar. Türkiye’den bir iş adamı yurtdışından ihale alsa ona bir personelin maliyeti en az 3000 dolar olur. Çin ile rekabet çok zor. ABD boşuna “China China” diye bağırmıyor.

MAHMUT TANAL

TBMM’deki görüntüler Gazi Meclis’e hiç yakışmadı. Milletvekillerine hiç yakıştıramadım. CHP klasiği, ergen refleksi. Ben bir tarihte Mahmut Tanal'ı bana hakaretten mahkemeye vermiştim. Bir akşam aradı beni. Özür diledi. Bir daha yapmayacağım dedi, davayı geri çektim altı ay sonra yine aynısını yaptı. Farklı bir kişiliği var.

İMAMOĞLU YORUMU; “İKTİDAR İÇİN HER ŞEYİ MÜBAH GÖREN BİR YAPISI VAR.”

Ekrem Bey İstanbul’un sorunları ile hiç ilgilenmedi hep CHP’yi dizayn etmeye çalıştı. Önce İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu gönderdi, İstanbul il başkanlığını dizayn etti. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu’nu gönderdi genel merkezi dizayn etti. Asla İstanbul ile belediyecilik ile ilgilenmedi. İstanbul Belediye Başkanı seçildiği 2019 yılında hemen Cumhurbaşkanı olmayı hayal etti. Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçtiği delegeleri bile yönlendirdi. Siyaseti finans etmek için de yanlış işler yaptı. Hedefe varmak için her şeyi mübah gördü. İktidar olmak, Cumhurbaşkanı olmak için her şeyi mübah gören kafa, doğru bir kafa değil.