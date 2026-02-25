HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

"Külliye’de Ramazan" etkinliklerine büyük ilgi: Bakan Ersoy atölyeleri inceledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Külliye’de Ramazan" etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Bakanlık atölyelerini ziyaret ederek programlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu yıl organizasyonun daha geniş katılımla ve daha güçlü içerikle gerçekleştiğini belirten Bakan Ersoy, konserlerden sohbet programlarına ve geleneksel zanaat atölyelerine uzanan etkinliklere Ankaralıları davet etti.

"Külliye’de Ramazan" etkinliklerine büyük ilgi: Bakan Ersoy atölyeleri inceledi
Metin Yamaner

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında Bakanlığın atölyelerini ziyaret etti. Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'ndaki Kültür ve Turizm Bakanlığı alanındaki atölyeleri yerinde inceledi. Etkinliklere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ersoy, bu sene "Külliye'de Ramazan" etkinliklerinin ikincisinin çok daha fazla katılımla gerçekleştiğini belirtti.

"Külliye’de Ramazan" etkinliklerine büyük ilgi: Bakan Ersoy atölyeleri inceledi 1

"HALKIMIZI KONSERLERLE AĞIRLAYACAĞIZ"

Kültür ve Kültür Bakanlığının farklı sanat kurumlarının çalışmaları ve etkinlikleriyle Külliye'de Ramazan programında yer aldığını belirten Ersoy, "Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlarımız üç önemli konser verecek. Bunların biri, Burak Kut'un solist olacağı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 'Senfonik İlahiler Konseri'. İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğunca düzenlenecek Ahmet Özhan'ın solist olarak katılacağı bir konserimiz olacak. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğumuz da bir konser verecek. Halkımızı konserlerle ağırlayacağız." dedi.

"Külliye’de Ramazan" etkinliklerine büyük ilgi: Bakan Ersoy atölyeleri inceledi 2

Külliye'de Ramazan programı kapsamında Bakanlığa bağlı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğünün birçok etkinliğinin olduğunu da anımsatan Ersoy, Nihat Hatipoğlu, Fatih Koca, Mehmet Kemiksiz'in din üzerine vatandaşlarla özel sohbet toplantılarının da etkinlik kapsamında yapıldığını anlattı.

"Külliye’de Ramazan" etkinliklerine büyük ilgi: Bakan Ersoy atölyeleri inceledi 3

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, şunları kaydetti:
"Çocukların da ilgiyle takip ettiği çocuk etkinliklerinin yansımasını Külliye'de Ramazan etkinliklerinde görüyoruz. Özellikle küçük çocuklarımız etkinliklere fazla katılım gösteriyor. Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğünce gerçekleşen atölyelerde özellikle unutulmaya yüz tutmuş, yaşatmak istediğimiz ve gelecek nesillere miras bırakmak istediğimiz, kültürümüze ait zanaatkarlıkların öğretildiği atölyeleri çocuklarımızın deneyimlemesini sağlıyoruz. Beni sevindiren, bu sene çok daha fazla organize, çok daha fazla katılımın olduğu etkinlikler silsilesi oluyor. Ankara'da yaşayan vatandaşlarımızı, bu fırsatı kaçırmadan ramazan boyunca etkinliklere katılması için buraya davet ediyoruz."
Ersoy'a ziyareti sırasında Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi de eşlik etti.

"Külliye’de Ramazan" etkinliklerine büyük ilgi: Bakan Ersoy atölyeleri inceledi 4

"Külliye’de Ramazan" etkinliklerine büyük ilgi: Bakan Ersoy atölyeleri inceledi 5

"Külliye’de Ramazan" etkinliklerine büyük ilgi: Bakan Ersoy atölyeleri inceledi 6

"Külliye’de Ramazan" etkinliklerine büyük ilgi: Bakan Ersoy atölyeleri inceledi 7

"Külliye’de Ramazan" etkinliklerine büyük ilgi: Bakan Ersoy atölyeleri inceledi 8

"Külliye’de Ramazan" etkinliklerine büyük ilgi: Bakan Ersoy atölyeleri inceledi 9

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İşte dünyanın en ince Android tableti! Bazı özellikleri açıklandıİşte dünyanın en ince Android tableti! Bazı özellikleri açıklandı
İstanbullular dikkat! Valilikten fırtına uyarısıİstanbullular dikkat! Valilikten fırtına uyarısı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet Nuri Ersoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Araç kamerasına yansıyan darp! O polis açığa alındı

Araç kamerasına yansıyan darp! O polis açığa alındı

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde...

Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde...

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş 'güçlü duyumlar' deyip duyurdu

Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş 'güçlü duyumlar' deyip duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.