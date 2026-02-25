HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gümüşhane’de iftara dakikalar kala feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Gümüşhane’de iftara dakikalar kala iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gümüşhane’de iftara dakikalar kala feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Gümüşhane Özcan Mahallesi Elmalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Trabzon’dan Gümüşhane istikametine hareket halinde bulunan Ali Ç. yönetimindeki 61 DL 671 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Hacıbey G. idaresindeki 29 AL 975 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Eski Hastane mevkii önünde kafa kafaya çarpıştı.

Gümüşhane’de iftara dakikalar kala feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı 1

GÜMÜŞHANE'DE FECİ KAZA

Çarpışmanın etkisiyle 61 DL 671 plakalı aracın ön yolcu koltuğunda bulunan Ali K. ağır yaralandı. Aynı araç sürücüsü Ali Ç. ile araçta bulunan Emine Ç. ve 29 AL 975 plakalı otomobilin sürücüsü Hacıbey G. ise hafif yaralandı.

Gümüşhane’de iftara dakikalar kala feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı 2

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri 61 plakalı araçta sıkışan yaralıları çıkarmak için müdahalede bulundu. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gümüşhane’de iftara dakikalar kala feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı 3

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

25 Şubat 2026
25 Şubat 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vance'den İran açıklaması: "Diplomatik görüşmeler yapıyoruz"Vance'den İran açıklaması: "Diplomatik görüşmeler yapıyoruz"
Hulusi Akar'dan AKİB yönetimine teşekkürHulusi Akar'dan AKİB yönetimine teşekkür

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Gümüşhane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Araç kamerasına yansıyan darp! O polis açığa alındı

Araç kamerasına yansıyan darp! O polis açığa alındı

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde...

Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde...

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Taksimetrede çıkan rakama bu kez taksici itiraz etti

Taksimetrede çıkan rakama bu kez taksici itiraz etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.