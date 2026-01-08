Elektrik gidip gelince korkmaya son: Elektronik cihazlarınız için en iyi akım korumalı prizler

Çoğumuzun evinde standart uzatma kabloları var ancak bu prizler cihazlarınızı koruma görevini görmüyor. Şimşek çaktığında ya da mahallenizdeki trafoda bir sorun olduğunda o prize takılı ne varsa tehlikededir. Akım korumalı prizler ise içindeki özel mekanizması sayesinde gelen fazla elektriğin cihazınıza yük bindirmesine engel olur. Peki, her akım korumalı priz aynı mıdır? Markette gördüğümüz en ucuz priz işimizi görür mü? Bu sorularla boğuşmamanız adına sizin için en iyi akım korumalı prizlerden oluşan bir liste yaptık. Hazırsanız hadi, içeriğe geçelim!

1. Beyaz eşya ve televizyonlar için en iyi seçim: Brennenstuhl Eco Line Serisi 13.500A Akım Koruyucu Yıldırım Korumalı Tek Soketli Priz

Kullanıcılar ne diyor?

“Herkese tavsiye ederim. Gayet kaliteli bir ürün. TV, müzik seti, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi elektrik ile çalışan her türlü makineyi bu cihazdan olan bir prize takın...”

“Yazlıktaki diğer daireler elektrik akımından etkilenip komşuların tüm elektronik aletleri zarar görürken, buzdolabına taktığım bu cihaz sayesinde buzdolabım hasar görmedi.”

2. Çocuklu evlerin olmazsa olmazı: Viko Multi-Let 3'lü 2 metre Priz, Anahtarlı, Topraklı, Çocuk Korumalı

Kullanıcılar ne diyor?

“En çok ihtiyacımız olan PC ve laptop, cep telefonlarımız şarj ettiğimiz, evde yokken anahtarı kapattığımız önemli bir işlevi oldu bizim için yabancı markalardan hesaplı olarak almış olduk...”

“Viko priz alanında bir numara bana kalırsa ve diğer prizler gibi basit değil. Gerçekten kalın yıllarca kullanılabilecek bir kablo ve açma kapama tuşu var. Bir dahakine 2 metreden uzun almayı düşünüyorum.”

3. Bilgisayarlar ve elektronik cihazlar için en güvenilir tercih: Schenider APC 4 Çıkışlı Akım Koruma Prizi

Kullanıcılar ne diyor?

“Elektrik ve akım koruma denince aklıma Schneider geliyor. Markayı tek geçerim. Yüksek jul korumaya sahip. İşini iyi yapıyor. Gerçek koruma istiyorsanız ucuz fiyatlı ürünlere değil kalitesi kanıtlanmış ürünlere yönelin.”

“Bir çok kullanıcı yorum okudum. İşini iyi yapan ve son derece faydalı. Kesinlikle tavsiye ederim.”

4. Fiyat performans noktasında en çok seçilen: Tuncmatik PowerSurge 5 Priz 1050 Joule Akım Koruma Prizi

Kullanıcılar ne diyor?

“F/p ürünü muadillerine nazaran daha büyük joule değerleri karşıladığı için tercih ettim. Malzeme kalitesi gayet iyi.”

“Yıllarca kullandığım bir marka hiç sorun yaşamadım.”

5. Bizde priz yetişmiyor diyenlere özel: Belkin Akım Korumalı 8 Çıkışlı İki USB Bağlantılı Priz

Kullanıcılar ne diyor?

“Mükemmel kaliteli malzemesi, akım koruması ve usb güç verme özelliğiyle tercih edilmeli. Diğer normal priz çoklayıcılardan farkını net bir şekilde hissediyorsunuz.”

“Bu markanın bir çok gamında ürün kullandım ve hiç biri üzmedi. 2 senedir usb çıkışsız akım korumalı 6'lı soketli ürününü kullanıyorum. Soket ihtiyacı artınca bu ürünü aldım ve çok memnun kaldım. Malzeme kalitesi dizaynı ve en önemlisi sunduğu 900 J koruması güven veriyor. 2'si tombul priz olmak üzere toplamda 8 çıkışıda rahatlıkla kullanıyorum. Açma kapama düğmesi, koruma gösterge ledi ve topraklama teyit ledi önemli artılar. Maliyetli ürünleri korumak için mantıklı bir ürün.”

