Mükemmel bavulun formülü American Tourister indirimini kaçırmayın!

Yola çıkarken aklınızda soru işareti oluşturan şey bavulunuz olmamalı. O yüzden hafifliğiyle yükünüzü azaltan, tasarımıyla stilinizi yansıtan ve fonksiyonelliğiyle hayatınızı kolaylaştıran bir bavula sahip olmanız şart. Tam da bu beklentileri karşılamak için tasarlanan American Tourister Flashline indirime girmişken kaliteyi uygun fiyata deneyimlemenin tam sırası!

American Tourister Flashline Orta Boy Valiz (67 cm)

Çizilmelere karşı ekstra dirençli özel dokulu ABS dış yüzeyiyle American Tourister Flashline, yıllar sonra bile ilk günkü gibi şık görünecek bir bavul. 360 derece dönebilen çift tekerlek sistemi, en kalabalık terminallerde bile zahmetsiz ve sessiz bir hareket kabiliyeti sunarken entegre TSA kilit sistemi sayesinde güvenliğinizden ödün vermezsiniz. Aerodinamik tasarımı ve genişletilebilir iç hacmiyle seyahat standartlarınızı bir üst seviyeye taşıyor. Üstelik, sürdürülebilirlik vizyonuyla, iç astarında geri dönüştürülmüş PET şişelerden üretilen Recyclex™ kumaş teknolojisi kullanılan Flashline, sadece sizin için değil doğa için de iyi bir alternatif üretiyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Hafif bir bavul, güzel bir renkte (gümüş), fermuarları harika çalışıyor, tekerlekleri iyi dönüyor ve sapı kolayca yukarı kalkıyor. Genişletilebilir özellik istemiştik ve bu modelde var, bu yüzden mükemmel! Satın alımımızdan çok memnunuz."

"Çok iyi yapılmış. Kış aylarında bir haftalık, yaz aylarında ise iki haftalık seyahatler için benim için mükemmel boyutta. Kalitesi 5 yıldızı hak ediyor, aynı markanın diğer ürünleri de öyle. Bence fiyatına göre çok iyi bir ürün."

