Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Mükemmel bavulun formülü American Tourister indirimini kaçırmayın!
Mükemmel bavulun formülü American Tourister indirimini kaçırmayın!

Sultan Oğuz
İyi bir seyahat, iyi bir planlama ile başlar ancak kusursuz bir seyahatin sırrı her zaman doğru bavul seçiminde gizlidir. Gerçekten "iyi" bir bavul, sadece eşyalarınızı taşıyan bir çanta değil, seyahatlerinizdeki koşturmacada size ayak uyduran, en zorlu yollarda bile zorluk çıkarmayan ve en önemlisi içindeki eşyalarınızı güvenle koruyan bir yol arkadaşıdır. Eğer siz de böyle bir valiz arıyorsanız American Tourister indirimini değerlendirmenizde fayda var!

Yola çıkarken aklınızda soru işareti oluşturan şey bavulunuz olmamalı. O yüzden hafifliğiyle yükünüzü azaltan, tasarımıyla stilinizi yansıtan ve fonksiyonelliğiyle hayatınızı kolaylaştıran bir bavula sahip olmanız şart. Tam da bu beklentileri karşılamak için tasarlanan American Tourister Flashline indirime girmişken kaliteyi uygun fiyata deneyimlemenin tam sırası!

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

American Tourister ürünlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

American Tourister Flashline Orta Boy Valiz (67 cm)

Mükemmel bavulun formülü American Tourister indirimini kaçırmayın! 1

Çizilmelere karşı ekstra dirençli özel dokulu ABS dış yüzeyiyle American Tourister Flashline, yıllar sonra bile ilk günkü gibi şık görünecek bir bavul. 360 derece dönebilen çift tekerlek sistemi, en kalabalık terminallerde bile zahmetsiz ve sessiz bir hareket kabiliyeti sunarken entegre TSA kilit sistemi sayesinde güvenliğinizden ödün vermezsiniz. Aerodinamik tasarımı ve genişletilebilir iç hacmiyle seyahat standartlarınızı bir üst seviyeye taşıyor. Üstelik, sürdürülebilirlik vizyonuyla, iç astarında geri dönüştürülmüş PET şişelerden üretilen Recyclex™ kumaş teknolojisi kullanılan Flashline, sadece sizin için değil doğa için de iyi bir alternatif üretiyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Hafif bir bavul, güzel bir renkte (gümüş), fermuarları harika çalışıyor, tekerlekleri iyi dönüyor ve sapı kolayca yukarı kalkıyor. Genişletilebilir özellik istemiştik ve bu modelde var, bu yüzden mükemmel! Satın alımımızdan çok memnunuz."
  • "Çok iyi yapılmış. Kış aylarında bir haftalık, yaz aylarında ise iki haftalık seyahatler için benim için mükemmel boyutta. Kalitesi 5 yıldızı hak ediyor, aynı markanın diğer ürünleri de öyle. Bence fiyatına göre çok iyi bir ürün."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Mükemmel bavulun formülü American Tourister indirimini kaçırmayın! 2

Bu içerik 5 Ocak 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

valiz bavul orta boy valiz
