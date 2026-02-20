HABER

Kutsal Emanetler’in Anadolu yolculuğu başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı iş birliğinde, Ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi Anadolu yolculuğu Erzurum’dan başladı.Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı, Ramazan ayının manevi iklimini kültürel mirasla buluşturmak amacıyla anlamlı bir organizasyona imza attı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı iş birliğinde, Ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi Anadolu yolculuğu Erzurum’dan başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı, Ramazan ayının manevi iklimini kültürel mirasla buluşturmak amacıyla anlamlı bir organizasyona imza attı.

99 ESER BULUNUYOR

Bu kapsamda düzenlenen Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi, 20 Şubat-17 Mart 2026 tarihleri arasında altı şehirde kapılarını açacak.

Sergide Kabe örtüleri, Ravza-i Mutahara örtüleri, Peygamber Efendimiz (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) Hz. Muhammed’in Saç-ı Şerifi ve Sakal-ı Şerifi’nin yanı sıra ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı müzeler, teberrükat depoları ve vakıf kayıtları arşivinden seçilen kutsal emanetler ve taşınır vakıf kültür varlıklarının yer alacağı 99 eser bulunuyor.

RAMAZAN BOYUNCA ALTI ŞEHİRDE SERGİLENECEK

Kutsal Emanet ve Vakıf Eserleri’nin Anadolu yolculuğunun ilk durağı Erzurum oldu.

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu serginin, 20-22 Şubat 2026 tarihleri arasında Tüyap Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini beklediğini açıkladı. Sergi saat 23:00’a kadar ziyaret edilebilecek.

Erzurum’un ardından 25-27 Şubat tarihleri arasında Tokat Hüseyin Akbaş Kapalı Spor Salonu’nda, 2-3 Mart tarihleri arasında Kastamonu 23 Ağustos Spor Salonu’nda, 6-8 Mart tarihleri arasında Sivas Şehit Ahmet Eyce MTAL Spor ve Sergi Salonu’nda, 10-12 Mart tarihleri arasında Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde ve 15-17 Mart tarihleri arasında Kayseri Flamingo De Luxe Balo Salonu’nda ziyaretçilerle buluşacak. Sergi, Ramazan ayı boyunca 6 ilde vakıf kültür mirasını vatandaşlarla bir araya getirecek.

Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi’nin Erzurum durağındaki açılışına; Vali Vekili Ahmet Özdemir, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, İletişim Başkanlığı Erzurum Bölge Müdürü Recep Küçükece , Kızılay Başkanı Hüseyin Bekmez ve diğer davetliler katıldı. Açılış Erzurum İl Müftüsü Yaşar Çapçı’nın yaptığı dua ile gerçekleştirildi. Vatandaşlar ilk saatlerde sergiye adeta akın etti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

