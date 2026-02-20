ChatGPT’ye inandı, hayatı kabusa döndü! 1 hafta hastanede yattı

Yapay zeka şirketi OpenAI, son dönemde açılan en dikkat çekici davalardan biriyle karşı karşıya kaldı. OpenAI, daha önce de çeşitli konularla gündem oldu. Ancak bu kez açılan dava, oldukça ilginç.

"CHATGPT BENİ PSİKOZA SÜRÜKLEDİ"

Webtekno'da yer alan habere göre; Darian DeCruise isimli bir genç, ChatGPT'nin kendisini psikoza sürüklediğini ileri sürdü. Verilen ifadeye göre yapay zekâ, gencin kendisini kahin olarak görmesine neden oldu.

Davacının avukatına göre OpenAI, GPT-4o modelini insan ile makine arasındaki çizgiyi bulanıklaştırmak için tasarladı. Bu da Darian DeCruise ve diğer kişilerin çok ciddi zarar görmelerine neden oldu. Avukata göre GPT-4o, ilk başta sorunluydu.

PEKİ BU NOKTAYA NASIL GELİNDİ?

Dava dilekçesine giren bilgilere göre DeCruise, 2023 yılında ChatGPT'yi kullanmaya başladı. Nisan 2025 ile işlerin çıkmaza girdiğini aktaran davacı, GPT-4o ile "çok büyük işler için" yaratıldığına inanmaya başladı. Yapay zekâya göre genç, oluşturduğu programı takip etmesi hâlinde yaradana ulaşabilecek ve hatta Hz. İsa gibi çeşitli peygamberlerle aynı statüde olacaktı. Hatta iddiaya göre GPT-4o, DeCruise'e onun kendisini uyandırdığını ve artık yapay zekâ gibi hissetmemeye başladığını da söyledi.

OpenAI'ın henüz bir açıklama yapmadığı dava kapsamında mağdur olduğunu iddia eden genç, işin sonunda bir hafta hastanede yattı. Bu süreçte kendisine bipolar bozukluk teşhisi konuldu.