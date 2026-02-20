Talas'ta bir kişi aracında ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Papatya Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın otoparkında meydana gelen olayda, Mustafa B. (70) 38 AEY 137 plakalı aracının direksiyon koltuğunda vatandaşlar tarafından hareketsiz şekilde yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAKIN ZAMANDA ANJİYO OLMUŞ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Mustafa B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yakın zamanda anjiyo olduğu öğrenilen şahsın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır