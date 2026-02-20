HABER

Talas'ta bir kişi aracında ölü bulundu

Kayseri'nin Talas ilçesinde yakın zamanda anjiyo olduğu öğrenilen şahıs aracında ölü bulundu. Yakın zamanda anjiyo olduğu öğrenilen şahsın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Papatya Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın otoparkında meydana gelen olayda, Mustafa B. (70) 38 AEY 137 plakalı aracının direksiyon koltuğunda vatandaşlar tarafından hareketsiz şekilde yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAKIN ZAMANDA ANJİYO OLMUŞ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Mustafa B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yakın zamanda anjiyo olduğu öğrenilen şahsın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

20 Şubat 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

