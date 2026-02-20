HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

İnanması güç ama gerçek: GTA 4'ün boyutunu tam 684 MB'a düşürdüler!

Bir mod yapımcısı, bu kez radikal değişikliklerle GTA 4'ün boyutunu sadece 684 MB'a düşürmeyi başardı. Aynı mod yapımcısı geçtiğimiz günlerde de GTA 5'i 2.5 GB'a indirmişti.

İnanması güç ama gerçek: GTA 4'ün boyutunu tam 684 MB'a düşürdüler!
Enes Çırtlık

Geçtiğimiz hafta devasa boyuttaki GTA 5'i 2.5 GB'a sığdırarak gündem olan bir mod yapımcısı, bu kez gözünü serinin bir önceki oyunu olan GTA 4'e çevirdi. Yapımcı, inanılması güç bir işe imza atarak oyunun boyutunu tam 684 MB'a düşürmeyi başardı.

684 MB'A ULAŞMAK İÇİN RADİKAL KARARLAR ALINDI

GTA 4'ün bu denli küçültülmesi teknik açıdan oldukça etkileyici bir başarı olsa da, içerik bazında oyunun neredeyse tamamen budanmasını gerektirdi. Mod yapımcısı, hedeflenen 684 MB boyutuna ulaşabilmek için oyundaki tüm görevleri kaldırdı, radyo istasyonlarını sildi ve hikayeye derinlik katan tüm ara sahneleri tamamen çıkardı.

İnanması güç ama gerçek: GTA 4 ün boyutunu tam 684 MB a düşürdüler! 1

HARİTANIN YÜZDE 90'I YOK EDİLDİ

Boyut tasarrufu sadece hikaye ve ses unsurlarıyla sınırlı kalmadı. Orijinal GTA 4 haritasının yaklaşık %90'ı yok edilirken, dokular da ciddi şekilde sıkıştırıldı. Ortaya çıkan bu versiyonda herhangi bir hikaye, görev veya alıştığımız o canlı atmosfer bulunmuyor. Hatta oyuncular direksiyon başına geçtiğinde radyo bile çalmıyor.

Yapılan bu aşırı kırpmalar sonucunda elde edilen dosya, artık oynanabilir bir oyundan oldukça uzaklaşmış durumda olsa da tüm bunlara rağmen oyun bir şekilde hala çalışıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ChatGPT’ye inandı, hayatı kabusa döndü! 1 hafta hastanede yattıChatGPT’ye inandı, hayatı kabusa döndü! 1 hafta hastanede yattı
Sahura kalkmanın önemi nedir? Uzman isim uyardı!Sahura kalkmanın önemi nedir? Uzman isim uyardı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Grrand Theft Auto (GTA) oyun serisi Oyun gta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlk başörtülü vali olarak tarihe geçmişti! İşte yeni görevi

İlk başörtülü vali olarak tarihe geçmişti! İşte yeni görevi

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

Her gün 20 bin kişi başvuruyor! Talep patlaması yaşandı

Her gün 20 bin kişi başvuruyor! Talep patlaması yaşandı

Şişecam’dan satış kararı!

Şişecam’dan satış kararı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.