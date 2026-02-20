İnanması güç ama gerçek: GTA 4'ün boyutunu tam 684 MB'a düşürdüler!

Geçtiğimiz hafta devasa boyuttaki GTA 5'i 2.5 GB'a sığdırarak gündem olan bir mod yapımcısı, bu kez gözünü serinin bir önceki oyunu olan GTA 4'e çevirdi. Yapımcı, inanılması güç bir işe imza atarak oyunun boyutunu tam 684 MB'a düşürmeyi başardı.

684 MB'A ULAŞMAK İÇİN RADİKAL KARARLAR ALINDI

GTA 4'ün bu denli küçültülmesi teknik açıdan oldukça etkileyici bir başarı olsa da, içerik bazında oyunun neredeyse tamamen budanmasını gerektirdi. Mod yapımcısı, hedeflenen 684 MB boyutuna ulaşabilmek için oyundaki tüm görevleri kaldırdı, radyo istasyonlarını sildi ve hikayeye derinlik katan tüm ara sahneleri tamamen çıkardı.

HARİTANIN YÜZDE 90'I YOK EDİLDİ

Boyut tasarrufu sadece hikaye ve ses unsurlarıyla sınırlı kalmadı. Orijinal GTA 4 haritasının yaklaşık %90'ı yok edilirken, dokular da ciddi şekilde sıkıştırıldı. Ortaya çıkan bu versiyonda herhangi bir hikaye, görev veya alıştığımız o canlı atmosfer bulunmuyor. Hatta oyuncular direksiyon başına geçtiğinde radyo bile çalmıyor.

Yapılan bu aşırı kırpmalar sonucunda elde edilen dosya, artık oynanabilir bir oyundan oldukça uzaklaşmış durumda olsa da tüm bunlara rağmen oyun bir şekilde hala çalışıyor.