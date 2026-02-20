HABER

4 yıl aradan sonra Selimiye Camii’nde ilk cuma

Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açılan Selimiye Camii’nde yaklaşık 4 yıl aradan sonra ilk cuma namazı yoğun katılımla eda edildi. Cuma namazı öncesinde cami çevresinde sabah saatlerinden itibaren hareketlilik yaşandı.

Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açılan Selimiye Camii’nde yaklaşık 4 yıl aradan sonra ilk cuma namazı yoğun katılımla eda edildi.

Cuma namazı öncesinde cami çevresinde sabah saatlerinden itibaren hareketlilik yaşandı. Vatandaşlar, cami avlusunda bulunan musluklarda abdest alarak ibadet için içeri girdi. Avluda zaman zaman yoğunluk oluşurken, görevliler düzenin sağlanması için yönlendirmelerde bulundu.

Namaz vakti yaklaştıkça cami içi kısa sürede dolarken, çok sayıda vatandaş avluda saf tuttu. Hutbenin okunmasının ardından cemaat hep birlikte cuma namazını kıldı. Uzun bir aranın ardından Selimiye’de yeniden cuma namazı kılmanın manevi atmosferi, vatandaşlar tarafından duygusal anlarla karşılandı.

Osmanlı mimarisinin zirve eserlerinden, Mimar Sinan’ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camii’nde yürütülen restorasyonda kubbe, minareler, iç mekân süslemeleri ve çevre düzenlemesi titizlikle yenilendi.

Yetkililer, camide Ramazan ayı ve önümüzdeki süreçte ziyaretçi ve cemaat yoğunluğunun artmasının beklendiğini bildirdi.

Kaynak: İHA

