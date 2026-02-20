HABER

Kaybolan kedisi için binlerce kilometre yol yaptı

Geçen yıl kurban bayramında kaybettiği kedisini 8 aydır arayan Muğlalı Hasan Kaya, bugüne kadar binlerce kilometre yol yaptı, günlerce kedisine ulaşmaya çalıştı.

Kaybolan kedisi için binlerce kilometre yol yaptı

Kurban bayramında memleketi Kayseri’ye giden Hasan Kaya, Muğla’ya dönüşte Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesi Yeşilçiftlik beldesinde mola verdi. Aracındaki tekir kedisi bir anda dışarı fırlayan Kaya, peşinden gitmesine rağmen bulamadı. Saatlerce o bölgede kedisini arayan Hasan Kaya, çaresiz Muğla’ya geri döndü.

Kaybolan kedisi için binlerce kilometre yol yaptı 1

"BİNLERCE KİLOMETRE YOL YAPTIM AMA SONUÇ ALAMADIM"

Bir hafta sonra yaklaşık 360 kilometre uzaklıktaki Yeşilçiftlik’e tekrar giden Kaya, 2 gün kedisini aradı ama yine bulamadı. Bir iki ay hafta sonlarında giderek kedisini arayan Kaya, Yeşilçiftlik Belediyesinden sesli kayıp ilan verdirdi, fotoğraflarını kahvehanelere astı, muhtarlara, polise, jandarmaya gitti adeta çalmadık kapı bırakmadı.
Bölgede drone çekimleri yapan Ali Çetinkaya’dan destek alan ve havadan arama yaptıran Kaya, 7 yılık dostuna ulaşamadı. Kedisini bulana 10 bin lira para ödülü vermeyi vadeden Kaya, "8 aydır kedimi arıyorum. Muğla’dan kaç kez gidip geldim saymadım. Binlerce kilometre yol yaptım kedim için ama sonuç alamadım" dedi.

Kedisini 2 aylıkken aldığını anlatan Kaya, "7 yıldır benimleydi. Çok iyi arkadaştık, onu çok seviyorum. Türkiye’de hemen her yere kar yağdı, inşallah soğuktan ölmemiştir" ifadesini kullandı.

Kaybolan kedisi için binlerce kilometre yol yaptı 2

KEDİSİNİ ARARKEN 2 AYLIK HASTA BİR KEDİ BULDU, SAHİPLENDİ

Kaya, geçen yıl ağustos ayında 7 yıllık dostunu ararken 2 aylık başka bir kedi bulduğunu dile getirerek, şunları söyledi: "Çalılıklar arasında iple bağlanmış çaresizdi. Balya ipiyle bağlamışlar, çalılıklara. Bu acımasızlığı nasıl yapmışlar anlamadım. Yanımda her zaman mama taşırım. Biraz verdim aç susuz kalmış küçücük hayvan. Kucaktan hiç inmedi. Ateşi vardı gözü de iltihaplıydı. Tedavi ettirdik kediyi. Bırakmadı beni, ben de onu çok sevdim ve sahiplendim."

Bu kediye iyi baktığını ancak 7 yıllık dostunu bulmayı çok istediğini belirten Kaya, "Görenler lütfen bana ulaşsın. Çok özledim onu. Tek başına sokaklarda, kırsalda yapamaz. Yeşilçiftlik halkından, o bölgeye yolu düşenden yardım bekliyorum, kedimi bulalım" diye konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Muğla kedi
