Brezilya Devlet Başkanı Silva: "Maduro kendi ülkesinde yargılanmalı"

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD’de uyuşturucu kaçakçılığı ve silah bulundurma suçlamalarıyla yargılanan Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun yargı sürecine ilişkin, "Eğer Maduro’nun yargılanması gerekiyorsa bu kendi ülkesinde gerçekleştirilmelidir, başka bir ülkede değil" dedi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 2026 Yapay Zeka Etki Zirvesi’ne katılmak üzere bulunduğu Hindistan’da, Ocak ayında ABD tarafından ülke dışına kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yargı sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Brezilyalı lider, Hindistan basınına yaptığı açıklamada, Maduro’nun ABD’nin New York şehrinde yargılanmasına değinerek, "Şu an önemli olan şey, Venezuela’da demokrasinin yeniden sağlanmasıdır. Eğer Maduro’nun yargılanması gerekiyorsa bu kendi ülkesinde gerçekleştirilmelidir, başka bir ülkede değil" dedi.

BREZİLYA LİDERİNDEN MADURO YORUMU

Silva, Brezilya’nın bir ülkenin devlet başkanının başka bir ülke tarafından alıkonulmasını kabul edemeyeceğini sözlerine ekledi.
Brezilyalı lider ayrıca ABD’de ikamet eden ve haklarında çeşitli suçlamalar bulunan Brezilya vatandaşlarının da ülkelerinde yargılanması gerektiğine yönelik açıklamalarda bulundu. Silva bu konuda ABD Başkanı Donald Trump’a yazılı bir teklifte bulunmayı düşündüğünü bildirdi.

Silva, ayrıca Trump ile gelecek ay ABD’nin başkenti Washington’da bir araya gelebileceklerini söyleyerek, ABD Başkanı ile organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı ve nadir toprak elementlerine ilişkin başlıkları görüşmek istediğini kaydetti.

VENEZUELA'YA OPERASYON

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ocak’ta Venezuela’nın başkenti Karakas’a bir askeri operasyon düzenlendiğini açıklamıştı. Operason sonucunda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi, ABD’ye kaçırılmıştı. Maduro ve eşi, 5 Ocak’ta uyuşturucu kaçakçılığı ve silah bulundurma suçlamalarıyla New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’ne çıkarılmıştı. Maduro, suçsuz olduğunu savunmuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Brezilya Venezuela Nicolas Maduro
