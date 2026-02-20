Galaxy Unpacked öncesi açıklandı: İşte Samsung telefonlara gelecek yeni Bixby'nin özellikleri

Samsung, daha sohbet tabanlı bir cihaz asistanı olarak geliştirilen Bixby'nin en son sürümü olan beta programını duyurdu. İşte detaylar...

YENİ BIXBY'NİN BAZI ÖZELLİKLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

AA'da yer alan habere göre; Yeni Bixby, kullanıcıların belirli ayar adlarını bilmesine gerek kalmadan, kendi ifadeleriyle cihazlarını yönetebilmesine olanak tanıyor. Kullanıcılar, uygulamalar arasında gezinme ve sistem ayarlarını değiştirme işlemlerini sohbet eder gibi gerçekleştirebiliyor.

Örneğin kullanıcı, "Ben bakarken ekranın kapanmasını istemiyorum" dediğinde Bixby, ilgili ayarı otomatik olarak etkinleştiriyor. Benzer şekilde, "Telefonum cebimdeyken ekran neden açık kalıyor?" sorusuna bağlamsal analizle yanıt vererek "Yanlışlıkla Dokunma Koruması" gibi ilgili ayarları öneriyor.

Bu yaklaşımın, deneme-yanılma sürecini azaltarak kullanıcıların görevlerini daha hızlı tamamlamasına katkı sağlaması bekleniyor.

Bixby’nin güncellenen sürümü, gerçek zamanlı internet arama yeteneklerini de destekliyor. Perplexity AI aracılığıyla canlı ve güncel bilgilere erişim sağlanırken, sonuçlar Bixby arayüzü içinde görüntüleniyor.

Böylece kullanıcılar ayrı bir tarayıcı veya uygulamaya yönlendirilmeden bilgiye ulaşabiliyor. Örneğin, "Seul'de çocuklar için yüzme havuzu olan otelleri bul" komutuna karşılık Bixby, ilgili internet sonuçlarını kendi arayüzünde sunuyor.

YENİ BIXBY NE ZAMAN GELECEK?

Bixby güncellemeleri, Almanya, Hindistan, Güney Kore, Polonya, İngiltere ve ABD dahil belirli pazarlarda One UI 8.5 kapsamında sunulacak. Güncellemenin ilerleyen dönemde diğer pazarlara da aşamalı olarak yayılması planlanıyor.

Öte yandan, Samsung'un yeni yapay zeka asistanı Bixby ile alakalı daha fazla bilgiyi 25 Şubat'ta düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde paylaşması bekleniyor.