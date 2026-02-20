Marketlere 'fahiş fiyat' denetimi: 43 milyon lira ceza kesildi!

İstanbul'da 2026 yılında yapılan denetimlerde 10 bin 847 üründe aykırılık tespit edildi. Denetimler sırasında 43 milyon lira para cezası kesildi. Denetimlerin ramazan ayı boyunca devam edeceği öğrenildi.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler tüketicinin temel gıda ve temel ihtiyaç maddelerine ulaşımda haksız rekabetten korunması için harekete geçti.

96 KİŞİDEN OLUŞAN 48 EKİP DENETİMLERİ YÜRÜTTÜ

Tüketicinin fahiş fiyatlara karşı korunması da amaçlanan denetimlerde ekipler çok sayıda marketi ziyaret etti. Denetimlerde ürünlerin fahiş fiyatla satılıp satılmadığı kontrol edilip, raflardaki etiketle kasa fiyatları arasında fark olup olmadığı incelendi.

34 ilçedeki denetimleri 96 kişiden oluşan 48 ekibin yürüttüğü öğrenildi. Diğer yandan market denetimleri sırasında fiyat yönetmeliğine ayrkırılık, haksız fiyat artışı gibi olumsuzluklar tespit edildi. Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderilmek üzere tutanak tutuldu.

43 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Ticaret İl Müdürlükleri'nin 2026’da gıda sektöründe yaptığı denetimlerde10 bin 847 ürüne yaklaşık 43 milyon lira ceza kesildiği öğrenildi. İstanbul'daki çalışmalarda 885 bin 734 ürünün denetimden geçirildiği de belirtildi.



