Tavşanlı’da korkutan bina yangını

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 3 katlı bir binada çıkan yangın büyük hasarla atlatırırken, olayda ölen ve yaralanan olmadı.

Tavşanlı'da korkutan bina yangını

Yangın, Tavşanlı ilçesi Bağlık mahallesi Yeniırmak sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yüksel D.’ye ait 3 katlı binanın ikinci katından henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Alevlerin kısa sürede büyümesi ve üst kata da sıçraması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Evlerde bulunanlar kendi imkanları ile dışarı çıkarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, elektrik ve doğalgaz ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalıştı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, elektrik ve doğalgaz ekipleri muhtemel bir patlama veya akıma karşı binanın elektrik ve doğalgaz bağlantılarını kesti.

Alevlerin yükseldiği binanın çevresinde toplanan mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Yangın esnasında binanın hemen yanında park halinde bulunan bir araç, sahipleri ve vatandaşlar tarafından güvenli bölgeye çekildi.
Yoğun çabalar sonucu söndürülen yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, binanın ikinci ve üçüncü katlarında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kütahya
