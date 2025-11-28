Ev Yaşam Ev Yaşam
Kullanıcıların vazgeçilmez Gillette tıraş bıçakları burada!
Kullanıcıların vazgeçilmez Gillette tıraş bıçakları burada!

Güne iyi bir başlangıç yapmak çoğu zaman sorunsuz bir tıraşla başlar. Gillette de yıllardır erkeklerin bu anlarına eşlik ediyor; üstün keskinlik, rahat kullanım ve cilt dostu teknolojileriyle fark yaratıyor. Pürüzsüz bir tıraş ve ferah bir başlangıç için sepetinize Gillette ürünlerini eklemeden alışverişinizi tamamlamayın!

Cildi tahriş etmeden pürüzsüz bir sonuç sunan tıraş keyfi güne hem kendinden emin hem de dinç başlamanın sırrı. Yıllardır erkek bakımında yenilik ve güvenin sembolü olan Gillette de her cilt tipine uygun çözümleriyle bu deneyimi kusursuz hale getiriyor. İşte, en sevilen Gillette tıraş bıcakları ve yedek başlıkları!

Yılın Son Fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Gillette indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

1. Gillette PROGLIDE MNL H 4 Stand Sanity Tıraş Makinesi Siyah

Kullanıcıların vazgeçilmez Gillette tıraş bıçakları burada! 1

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Gillette bu işin en iyisi, Proglide, Gillette'in en iyisi. Sanki cildine bıçak değil de kadife bir bez sürtüyorsun, mükemmel!”
  • “Oğlum için aldım, makineyle tıraş oluyordu, ilk jileti iyisi olsun dedim. Orijinal ve kullanışlı olduğu için kendime de aldım.”
Ürünü İncele

2. Gillette Fusion 5 Proglide Yedek Erkek Tıraş Bıçağı 8'li

Kullanıcıların vazgeçilmez Gillette tıraş bıçakları burada! 2

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Gerek fiyatı, gerçekse kalitesi mükemmel. İhtiyacı olana gönül rahatlığı ile tavsiye ederim."
  • "Ürün bildiğimiz gibi kaliteli ve fiyatı da uygundu. Kısa sürede ve sağlam olarak teslim edildi. Teşekkürler."
Ürünü İncele

3. Gillette Mach3 Yedek Tıraş Bıçağı 18 Adet

Kullanıcıların vazgeçilmez Gillette tıraş bıçakları burada! 3

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün gayet güzel, senelerdir kullanıyorum. Amazon güzel paketleme yapmış ve zamanında teslimat sağlıyor teşekkürler."
  • "Sık sık kullandığımız ürünlerin bu şekilde kutuda satılması çok güzel oluyor. Tekli alımlardan çok daha uygun geliyor ve uzun süre kullanılıyor."
Ürünü İncele

4. Gillette Sensor3 Tıraş Makinesi Plus 6 Bıçak

Kullanıcıların vazgeçilmez Gillette tıraş bıçakları burada! 4

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Tam bir F/P ürünü. Bu fiyata Gillete kalitesi, gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.”
  • “Uzun süre bir bıçağı kullanabiliyorsunuz, bu fiyata göre oldukça makul bir ürün. Çok para verip diğer ürünleri almaya gerek yok sonuçta bu da sakal kesiyor onlar da.”
Ürünü İncele

5. Gillette Fusion Proglide Power Flex Ball

Kullanıcıların vazgeçilmez Gillette tıraş bıçakları burada! 5

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Gillette markasının bu makinesi muhteşem. Her yere oynayan başlığı ile tıraş olmak artık çok zevkli.”
  • “Benim cildim hassas, sürekli kanama oluyordu, çok iyi geldi artık kanama olmuyor, çok daha rahat tıraş olabiliyorum ayrıca fiyatı da gayet makul.”
Ürünü İncele

6. Gillette ProGlide Power Tıraş Bıçağı 8 yedek bıçak

Kullanıcıların vazgeçilmez Gillette tıraş bıçakları burada! 6

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Çok ergonomikler ve uzun süre dayanırlar. Nazik bir tıraş için mükemmel bıçaklar.”
  • “Tam olarak tarif edildiği gibi harika ürün ve hızlı nakliye.”
Ürünü İncele

7. Gillette Fusion H+4 & Fusion Jel 200 ml & Çanta

Kullanıcıların vazgeçilmez Gillette tıraş bıçakları burada! 7

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Hem ürün içeriği hem de çanta mükemmel. Çantayı, ister seyahatte isterseniz günlük hayatta rahatlıkla kullanabilirsiniz.”
  • “Daha öncede aldım 4 yıl dayandı. Yanlışlıkla başlığını kırdım yine aldım, kaliteli tıraş, tek perdede tamam.”
Ürünü İncele

8. Gillette Mach3 Start Yedek Tıraş Bıçağı 15 Adet

Kullanıcıların vazgeçilmez Gillette tıraş bıçakları burada! 8

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Ürün güzel. Bilindiği gibi. Mach 3'lerin her türlüsüne uyuyor.”
  • “Kullanımım sorunsuz ve memnun kaldım. Çok güzel kesiyor sakalımı. 7. 8. tıraşım, aynı kalitede kesiyor. 15 traş garantili bakalım. Devam edecek mi aynı kalitede kesmeye 15. traşa kadar?”
Ürünü İncele

9. Gillette Fusion Proglide Yedek Tıraş Bıçağı 14 Adet

Kullanıcıların vazgeçilmez Gillette tıraş bıçakları burada! 9

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Ürünle ilgili herhangi bir problem yaşamadım, gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.”
  • “Önceden bunun bir alt kalitelisini almıştım, uzun süre kullandım. Bunu daha uzun süre kullanırım, alın bence ihtiyacınız varsa.”
Ürünü İncele

10. Gillette Mach3 Charcoal Tıraş Makinesi + 5 Adet Yedek Tıraş Bıçağı + Premium Stand Hediyeli Paket

Kullanıcıların vazgeçilmez Gillette tıraş bıçakları burada! 10

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Piyasadaki çoğu jileti kullanmış biri olarak şunu söyleyebilirim ki Mach3 cidden fiyat performans ve uzun vadeli kullanım olarak en iyisi asla ve asla pişman olmazsınız."
  • "Gillette Mach3 Charcoal tıraş makinesi gayet kaliteli, pürüzsüz ve rahat bir tıraş sağlıyor. Fiyatına göre oldukça başarılı."
Ürünü İncele

11. Gillette Mach3 Charcoal Avantajlı Yedek Tıraş Bıçağı 8'li

Kullanıcıların vazgeçilmez Gillette tıraş bıçakları burada! 11

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Gayet kaliteli ve keskin bir bıçak, ben severek kullanıyorum tavsiye ederim."
  • "Daha önce kullandığım bir ürün. Hasarsız geldi."
Ürünü İncele

12. Gillette Mach3 Start Yedek Tıraş Bıçağı 10 Adet

Kullanıcıların vazgeçilmez Gillette tıraş bıçakları burada! 12

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Ürün bildiğim, yıllardır kullandığım ve tükettikçe de satın aldığım bir ürün. Uygun fiyat ve hızlı kargo için teşekkür ederim.”
  • “Uzun yıllardır kullanıyorum. Bir tıraş bıçağı defalarca kullanılabiliyor.”
Ürünü İncele

13. Gillette Mach3 Charcoal 2Up & Charcoal Series Jel 200 ML & Çanta

Kullanıcıların vazgeçilmez Gillette tıraş bıçakları burada! 13

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Sadece çanta bile çok büyük ve kaliteli gözüküyor, bu fiyata kaçırılmaması gerekir."
  • "Çanta bayağı büyük tıraş jeli, yedek jilet, kolonya vs. çok rahat sığar, hatta 2 gözlü bu da ekstra güzel özellik. Jilet ise gayet kaliteli Gillette kalitesi sonuçta."
Ürünü İncele

14. Gillette Labs Tıraş Seti

Kullanıcıların vazgeçilmez Gillette tıraş bıçakları burada! 14

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Ürün gayet güzel, sorunsuz ve fazladan yedek başlık da var.”
  • “Rahat tıraş olursunuz. Cildinizi kesme veya hasar verme ihtimaliniz yok. Bıçaklar keskin. Gayet iyi.”
Ürünü İncele

15. Gillette Fusion Proglide Styler 4'ü 1 Arada Tıraş Makinesi (Tıraş Bıçağı, Kenar Düzeltici, Sakal Şekillendirici ve Vücut)

Kullanıcıların vazgeçilmez Gillette tıraş bıçakları burada! 15

Kullanıcılar ne diyor?

  • “7 senedir kullandığım aynı makine ömrünü artık doldurduğu için yenisini sipariş ettim, çok memnunum hem cildimi tahriş etmiyor hem de sıfıra yakın kesiyor, kıllarım sert olduğu için diğer makinelerde çok problem yaşadım, senelerdir bundan vazgeçemiyorum.”
  • “Çok güzel bir ürün, daha öncekini 9 yıl kadar kullandım. Kullanım ömrünü doldurmuştu artık o yüzden tekrar aldım, tavsiye ederim. Hem tıraş bıçağı sapı hem de düzeltici olarak harika iş görüyor, küçük olduğu için seyehatlerde kullanışlı olur. Hem tıraş makinesi hem de tıraş bıçağı taşımanıza gerek olmuyor. Gillette tarafından yapılmış en iyi ürün!”
Ürünü İncele

16. Gillette Fusion Tıraş Makinesi + 5 Adet Yedek Tıraş Bıçağı + Premium Stand Hediyeli Paket

Kullanıcıların vazgeçilmez Gillette tıraş bıçakları burada! 16

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Gilette kalitesi. Az önce tıraş oldum varya zerre bile kanamadan tıraşımı oldum, çok mutlu oldum."
  • "En memnun kaldığım tıraş başlığı oldu. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Kullanıcıların vazgeçilmez Gillette tıraş bıçakları burada! 17

Bu içerik 16 Aralık 2025 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
tıraş bıçağı jilet tıraş
