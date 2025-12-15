Philips tıraş makinesinde Yılın Son Fırsatları'na özel indirim var!

Bakım rutininizi hızlandırırken cildinizi yormayan, her kullanımda temiz ve düzenli bir görünüm sunan bir tıraş makinesi her erkeğin ihtiyacı. Sakal çizgilerini netleştirmekten farklı bölgelerde güvenli temizlik yapmaya kadar pek çok ihtiyaca tek cihazla cevap verebilmek ise büyük avantaj sağlıyor. Güçlü performansı ve cilt dostu yapısıyla öne çıkan Philips tıraş makinesi ise Yılın Son Fırsatları kapsamında avantajlı fiyatıyla sizi bekliyor. Sınırlı süreli bu fırsatı kaçırmamak için acele edin!

Yüz, saç ve vücut için: Philips Series 5000 12'si 1 Arada Tıraş Makinesi

Philips Series 5000, hem sakal hem vücut bakımı hem de saç kesimi için tek cihazla kapsamlı bir çözüm arayanlara hitap ediyor. 12 farklı aksesuarı sayesinde günlük tıraştan detay düzeltmeye, burun/kulak kıllarından tam saç kesimine kadar tüm ihtiyaçlara uyum sağlıyor. 0,5–16 mm aralığındaki 14 kesme yüksekliği, her stile göre kişiselleştirilmiş bir bakım deneyimi sunarken kendiliğinden bilenen paslanmaz çelik bıçaklar uzun süre boyunca ilk günkü keskinliğini koruyor. Sakal yoğunluğunu saniyede 125 kez ölçen BeardSense teknolojisi, ihtiyaç duyulan anlarda gücü otomatik olarak artırarak daha hızlı ve tutarlı bir sonuç elde etmenizi sağlıyor. 120 dakikaya kadar kullanım sunan güçlü lityum iyon pil ve 5 dakikalık hızlı şarj özelliği, günlük rutini oldukça pratikleştirirken tamamen su geçirmez yapısı ise ürünü duşta kullanım ve kolay temizlik için ideal kılıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Tek bir şarj ile 1,5-2 ay kadar çalışabiliyor. Sadece sakal değil defalarca saçta da denedim ve herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Yanında gelen taraklar yeter de artar diye düşünüyorum. Daha önce Moser ve Wahl kullanmış birisi olarak bu tıraş makinesini onlardan çok ama çok daha üstün buluyorum. Tavsiye ederim.”

“Yumuşak plastik kullanılması ve metal kısmın dokusu kaliteli hissettiriyor. Çok sessiz ve seri çalışıyor. Öyle ki sakalı kesmiyor adeta biçiyor, banyonun en ücra köşesine kesilmiş kıllar uçuştu. Sadece bıçak takılı şekilde Braun makinemden daha kısa alıyor sakalı. Sıfır kesme aparatını da denedim, ağız kısmı biraz küçük olduğu için uğraştırdığını söyleyebilirim ama tıraş bıçağı kullanmış gibi sinek kaydı tıraş yapıyor. En çok 3-7mm ayarlanabilir aparatını sevdim dudak altı sakalı düzeltmek için çok kullanışlı.”

