Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Philips tıraş makinesinde Yılın Son Fırsatları'na özel indirim var!
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Philips tıraş makinesinde Yılın Son Fırsatları'na özel indirim var!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha pratik bir bakım deneyimi, daha az zahmet ve daha fazla kontrol isteyenler için yeni nesil tıraş makineleri, esnek kullanım seçenekleri, yüz hatlarına uyum sağlayan başlıklar ve uzun ömürlü kesici sistemler sayesinde tıraş artık daha konforlu hale geliyor. Eğer siz de bakım alışkanlıklarınızı tek adımda iyileştirecek, uzun süre güvenle kullanabileceğiniz bir seçenek arıyorsanız Philips tıraş makinesinin Yılın Son Fırsatları’na özel indirimini değerlendirmeyi unutmayın!

Bakım rutininizi hızlandırırken cildinizi yormayan, her kullanımda temiz ve düzenli bir görünüm sunan bir tıraş makinesi her erkeğin ihtiyacı. Sakal çizgilerini netleştirmekten farklı bölgelerde güvenli temizlik yapmaya kadar pek çok ihtiyaca tek cihazla cevap verebilmek ise büyük avantaj sağlıyor. Güçlü performansı ve cilt dostu yapısıyla öne çıkan Philips tıraş makinesi ise Yılın Son Fırsatları kapsamında avantajlı fiyatıyla sizi bekliyor. Sınırlı süreli bu fırsatı kaçırmamak için acele edin!

Yılın son fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Philips indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Yüz, saç ve vücut için: Philips Series 5000 12'si 1 Arada Tıraş Makinesi

Philips tıraş makinesinde Yılın Son Fırsatları na özel indirim var! 1

Philips Series 5000, hem sakal hem vücut bakımı hem de saç kesimi için tek cihazla kapsamlı bir çözüm arayanlara hitap ediyor. 12 farklı aksesuarı sayesinde günlük tıraştan detay düzeltmeye, burun/kulak kıllarından tam saç kesimine kadar tüm ihtiyaçlara uyum sağlıyor. 0,5–16 mm aralığındaki 14 kesme yüksekliği, her stile göre kişiselleştirilmiş bir bakım deneyimi sunarken kendiliğinden bilenen paslanmaz çelik bıçaklar uzun süre boyunca ilk günkü keskinliğini koruyor. Sakal yoğunluğunu saniyede 125 kez ölçen BeardSense teknolojisi, ihtiyaç duyulan anlarda gücü otomatik olarak artırarak daha hızlı ve tutarlı bir sonuç elde etmenizi sağlıyor. 120 dakikaya kadar kullanım sunan güçlü lityum iyon pil ve 5 dakikalık hızlı şarj özelliği, günlük rutini oldukça pratikleştirirken tamamen su geçirmez yapısı ise ürünü duşta kullanım ve kolay temizlik için ideal kılıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Tek bir şarj ile 1,5-2 ay kadar çalışabiliyor. Sadece sakal değil defalarca saçta da denedim ve herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Yanında gelen taraklar yeter de artar diye düşünüyorum. Daha önce Moser ve Wahl kullanmış birisi olarak bu tıraş makinesini onlardan çok ama çok daha üstün buluyorum. Tavsiye ederim.”
  • “Yumuşak plastik kullanılması ve metal kısmın dokusu kaliteli hissettiriyor. Çok sessiz ve seri çalışıyor. Öyle ki sakalı kesmiyor adeta biçiyor, banyonun en ücra köşesine kesilmiş kıllar uçuştu. Sadece bıçak takılı şekilde Braun makinemden daha kısa alıyor sakalı. Sıfır kesme aparatını da denedim, ağız kısmı biraz küçük olduğu için uğraştırdığını söyleyebilirim ama tıraş bıçağı kullanmış gibi sinek kaydı tıraş yapıyor. En çok 3-7mm ayarlanabilir aparatını sevdim dudak altı sakalı düzeltmek için çok kullanışlı.”
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Philips tıraş makinesinde Yılın Son Fırsatları na özel indirim var! 2

Bu içerik 15 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Stanley termos yılın en düşük fiyatıyla satışta!

Stanley termos yılın en düşük fiyatıyla satışta!

 Camper Beetle erkek ayakkabıdaki bu fırsat kaçmaz!

Camper Beetle erkek ayakkabıdaki bu fırsat kaçmaz!

 Favori Gillette ürünlerinde Yılın Son Fırsatları indirimi!

Favori Gillette ürünlerinde Yılın Son Fırsatları indirimi!

 New Balance ayakkabılarda Yılın Son Fırsatları'na öze indirim!

New Balance ayakkabılarda Yılın Son Fırsatları'na öze indirim!

 Coral High valizde Yılın Son Fırsatları'na öze büyük fırsat!

Coral High valizde Yılın Son Fırsatları'na öze büyük fırsat!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
tıraş makinesi erkek tıraş makinesi philips tıraş makinesi tıraş
İş birliği İçerikleri
Aile dostu HUAWEI tablet şu an en uygun fiyatta!

Aile dostu HUAWEI tablet şu an en uygun fiyatta!

Bu kalite bu fiyata zor bulunur!

Bu kalite bu fiyata zor bulunur!

Fiyat performansta üstüne tanımıyoruz!

Fiyat performansta üstüne tanımıyoruz!

Stanley termos yılın en düşük fiyatıyla satışta!

Stanley termos yılın en düşük fiyatıyla satışta!

Skechers ayakkabıda sadece bugüne özel indirim başladı!

Skechers ayakkabıda sadece bugüne özel indirim başladı!

PUMA montta büyük sezon fırsatı başladı!

PUMA montta büyük sezon fırsatı başladı!

PUMA montta büyük sezon fırsatı başladı!

PUMA montta büyük sezon fırsatı başladı!

Camper ayakkabıda kışa özel fiyat!

Camper ayakkabıda kışa özel fiyat!

Hızlı ısınmanın en uygun hali!

Hızlı ısınmanın en uygun hali!

Rahatlığıyla ünlü Camper ayakkabıda büyük fırsat!

Rahatlığıyla ünlü Camper ayakkabıda büyük fırsat!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Hawk oyuncu koltuğunda cazip indirim!

Hawk oyuncu koltuğunda cazip indirim!

Hawk oyuncu koltuğunda cazip indirim!

Hawk oyuncu koltuğunda cazip indirim!

Performans canavarı Monster bilgisayarda büyük indirim!

Performans canavarı Monster bilgisayarda büyük indirim!

Puma’nın en şık modelinde görülmedik fiyat!

Puma’nın en şık modelinde görülmedik fiyat!

A101'e Bosch yapı market ürünleri geliyor!

A101'e Bosch yapı market ürünleri geliyor!

LEGO'nun yılbaşı figüründe kaçırılmayacak indirim!

LEGO'nun yılbaşı figüründe kaçırılmayacak indirim!

Evde, ofiste herkesin favorisi...

Evde, ofiste herkesin favorisi...

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Bu kalite bu fiyata zor bulunur!

Bu kalite bu fiyata zor bulunur!

Fiyat performansta üstüne tanımıyoruz!

Fiyat performansta üstüne tanımıyoruz!

Stanley termos yılın en düşük fiyatıyla satışta!

Stanley termos yılın en düşük fiyatıyla satışta!

Skechers ayakkabıda sadece bugüne özel indirim başladı!

Skechers ayakkabıda sadece bugüne özel indirim başladı!

PUMA montta büyük sezon fırsatı başladı!

PUMA montta büyük sezon fırsatı başladı!

Camper ayakkabıda kışa özel fiyat!

Camper ayakkabıda kışa özel fiyat!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

İzmir'de 'tebliğciler' sahneye çıktı! 'Tövbe etmeye' çağırdı

İzmir'de 'tebliğciler' sahneye çıktı! 'Tövbe etmeye' çağırdı

Türkiye'nin boy ortalaması açıklandı: En uzun ve en kısa boylu şehirler seçildi!

En uzun ve en kısa boylu şehirler seçildi!

Poliklinik müdürü karı koca azılı sapık çıktı! "Hakan bana cinsel saldırıda bulunuyordu, Sebahat dudaklarımdan öpüyordu"

Poliklinik müdürü karı koca azılı sapık çıktı

Dikkat! Meteoroloji açıkladı: 23 ilde lapa lapa kar yağacak!

Meteoroloji açıkladı: 23 ilde lapa lapa kar yağacak!

Milli piyango biletlerine yeni düzenleme! Orada satışı yasaklanıyor

Valilik duyurdu: Artık cami avlusunda satılmayacak!

Cinayetle sonuçlanan bıçaklı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi

Cinayetle sonuçlanan bıçaklı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.