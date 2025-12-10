Ev Yaşam Ev Yaşam
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Yılbaşı için dekorasyon fikri arayanlar buraya! LEGO Fındıkkıran setinde indirim başladı
Yılbaşı için dekorasyon fikri arayanlar buraya! LEGO Fındıkkıran setinde indirim başladı

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
LEGO’nun yılbaşı ruhunu yaşatan Fındıkkıran yapım seti, hem çocuklara hem de yetişkin LEGO sevenlere harika bir deneyim sunuyor. 208 parçalık bu özel model, eğlenceli yapım süreci ve dekoratif tasarımıyla yeni yıla özel hediye arayanlar için mükemmel bir seçenek. İndirim fırsatıyla birlikte yılbaşı heyecanını evinize çok daha uygun fiyatla taşımak için hadi, içeriğe geçelim!

Hem yetişkinlerin hem de çocukların kolayca keyif alabileceği LEGO Fındıkkıran seti, yılbaşı dekorasyonlarına masalsı bir dokunuş katıyor. Renkli parçalar, hareketli detaylar ve ikonik Fındıkkıran figürü sayesinde hem oyun hem de sergileme için ideal olan bu seti indirimdeyken kaçırmadan alın, ister hediye edin ister koleksiyonunuza ekleyin. İşte detaylar!

LEGO Fındıkkıran 40640 – 8 Yaş ve Üzeri Çocuklar için Yılbaşı Temalı Oyuncak Figür Yapım Seti (208 Parça)

Yılbaşı temasını evinize taşıyan 208 parçalık eğlenceli bir yapım seti olan LEGO Fındıkkıran, hem oyun hem de dekor amaçlı kullanılabilecek harika bir model. Parlak renkleri, detaylı tasarımı ve dayanıklı LEGO kalitesi sayesinde uzun yıllar saklanabilecek koleksiyonluk bir ürün olan Fındıkkıran yapım seti, yılbaşı hediyesi arayanlar için de indirim fırsatıyla çok daha uyguna geliyor!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Yılbaşı ağacı süsü olarak aldık. LEGO'nun sezonluk konsept ürünlerinden. Kolay yapım, eğlenceli bir figür, manuel olarak hareketli."
  • "Çok sevimli bir yapım! Bu Lego'yu yaparken çok eğlendim. Çok zekice tasarlanmış!"
  • "LEGO Fındıkkıran Bu yapım figürünün, klasik fındıkkıranı anımsatan, açılan çenesi de dahil olmak üzere hareketli parçaları bulunmaktadır. 208 parçadan oluşan model, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve yetişkinler için sürükleyici bir yapım deneyimi sunar. Zarif ve detaylı olan bu set, Noel'i ve LEGO dünyasını seven herkes için harika bir hediye fikridir."
Bu içerik 10 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

