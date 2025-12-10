Yılbaşı için dekorasyon fikri arayanlar buraya! LEGO Fındıkkıran setinde indirim başladı

Hem yetişkinlerin hem de çocukların kolayca keyif alabileceği LEGO Fındıkkıran seti, yılbaşı dekorasyonlarına masalsı bir dokunuş katıyor. Renkli parçalar, hareketli detaylar ve ikonik Fındıkkıran figürü sayesinde hem oyun hem de sergileme için ideal olan bu seti indirimdeyken kaçırmadan alın, ister hediye edin ister koleksiyonunuza ekleyin. İşte detaylar!

LEGO Fındıkkıran 40640 – 8 Yaş ve Üzeri Çocuklar için Yılbaşı Temalı Oyuncak Figür Yapım Seti (208 Parça)

Yılbaşı temasını evinize taşıyan 208 parçalık eğlenceli bir yapım seti olan LEGO Fındıkkıran, hem oyun hem de dekor amaçlı kullanılabilecek harika bir model. Parlak renkleri, detaylı tasarımı ve dayanıklı LEGO kalitesi sayesinde uzun yıllar saklanabilecek koleksiyonluk bir ürün olan Fındıkkıran yapım seti, yılbaşı hediyesi arayanlar için de indirim fırsatıyla çok daha uyguna geliyor!

Kullanıcılar ne diyor?

"Yılbaşı ağacı süsü olarak aldık. LEGO'nun sezonluk konsept ürünlerinden. Kolay yapım, eğlenceli bir figür, manuel olarak hareketli."

"Çok sevimli bir yapım! Bu Lego'yu yaparken çok eğlendim. Çok zekice tasarlanmış!"

"LEGO Fındıkkıran Bu yapım figürünün, klasik fındıkkıranı anımsatan, açılan çenesi de dahil olmak üzere hareketli parçaları bulunmaktadır. 208 parçadan oluşan model, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve yetişkinler için sürükleyici bir yapım deneyimi sunar. Zarif ve detaylı olan bu set, Noel'i ve LEGO dünyasını seven herkes için harika bir hediye fikridir."

Bu içerik 10 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır.

