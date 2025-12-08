Ev Yaşam Ev Yaşam
Hem buharda pişiriyor hem yoğurt yapıyor: Instant Pot pişiricide sınırlı kupon fırsatı başladı!
Hem buharda pişiriyor hem yoğurt yapıyor: Instant Pot pişiricide sınırlı kupon fırsatı başladı!

Sultan Oğuz
Mutfakta yeni bir dönem başlatan Instant Pot akıllı pişiriciler mutfakların yeni airfryer’ı olmaya aday bir pratiklik sunuyor. Düdüklü tencere görevi görmesinden yoğurt yapmaya, günlük tarifleri tek tuşla hazırlayabilen pek çok işleve sahip bu akıllı yardımcı, paslanmaz çelik yapısı sayesinde sağlıklı olduğu kadar zorlu yemeklerde de zamandan tasarruf ettiriyor. Şu anda sepette 1000 TL indirim fırsatıyla çok uyguna gelen pişiricideki indirim 14 Aralık gününe kadar sürecek, elinizi çabuk tutun!

Yeni nesil çoklu pişirici Instant Pot'taki indirimden yararlanmak için yapmanız gereken çok kolay: Instant Pot Duo 7'si 1 Arada Akıllı Pişirici'yi sepetinize ekleyin ve "Alışverişi Tamamla" kısmına tıklayın, indirim anında uygulanmış olacak.

Hızlı ve lezzetli yemekler için: Instant Pot Duo 7'si 1 Arada Akıllı Pişirici

Instant Pot Duo Nova, basınç, sıcaklık, zaman ve ısıyı akıllıca ayarlayarak yemekleri klasik yöntemlere göre katbekat daha hızlı hazırlarken her seferinde aynı lezzeti ve kıvamı sunan modern bir pişirme yardımcısıdır. En sık kullandığınız ayarları hafızasında tutan bu akıllı tencere, malzemeleri ekleyip tek tuşla programı seçmenizi yeterli kılar; siz günlük işlerinize devam ederken çorba, et/güveç, fasulye/biber, pirinç, yoğurt veya buharda pişirme gibi 11 farklı akıllı programdan biri yemeğinizi sizin yerinize hazırlar. Büyük ve net LCD ekranı sayesinde pişirme sürecini anlık takip edebilir, bitiş zamanını kolayca kontrol edebilirsiniz. Tek dokunuşla buharını güvenle serbest bırakan tasarımı ise hem temizliği kolaylaştırır hem de mutfakta maksimum güvenlik sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Düdüklü tencere kullanmıyorum. Ama özellikle bakliyatları uzun süre pişirmekten bıkmıştım. Bir süredir basınçlı pişiriciler aklımdaydı ve bir sürü marka sonradan ürettiği ürünü daha pahalıya satarken, bu ürün fiyatıyla da performansıyla da beni etkiledi. Alışmak için denemek lazım. İlikli kemik suyunu 30-40 dakikada, makarnayı 5-8 dakikada, karnabaharı 4 dakikada, pilavı 12 dakikada, donmuş eti 35-40 dakikada pişirdim. Soteleme modu da olduğundan pilavı kavurarak da yapmak mümkün. Bir şef ve anne olarak ben etkilendim. Süresi dolunca usulca buharını bırakıyor, yemeği unut gitsin."
  • "Ortalama bir erkek mutfaktan ne kadar anlarsa o kadar anlıyorum. Son bir ayda 3 farklı yemek denedim. Inanılmaz pratik ve lezzetli oldu. Önce tarhana çorbası yaptım. Bütün malzemeleri attım ve çorba tuşuna bastım. Karıştırmadım bile. Salçanın kalıp halinde kalacağını tahmin etmiştim ama o da ne. Bütün malzemeler çok iyi karışmış. Sonra haşlama kuzu incik yaptım. Daha sonra da etli nohut. Bu cihaz hayat kurtarır ve sağlıklı yaşama geçebilmeniz için olanak tanır. Dışarıdan yemek isteme süresinde size yemeği yapıyor. Bir de brokoli ve karnabahar haşladım. Yani 3 dakika basınçlı pişirme yaptı. Içinden çıkan yükseltici ile sebzeler suyun üstünde kaldı. 2 arkadaşıma aldırdım, onlar da memnun."
  • "Çalışan bir kadın olarak resmen hayatımın kurtaran inanılmaz pratik bir ürün oldu. Ben farklı tarifler denemeyi seven bol bol et pişiren biriyim. Saute fonksiyonu olsun, pilav yapma fonksiyonu olsun hepsi işimi inanılmaz kolaylaştırdı, istediğim malzemeleri ekleyip soteliyorum ardından suyumu ilave edip basınçlı pişirmeye geçiyorum ve yemeğim hazır oluyor bile. Etin suyuyla hemen ardından pilavımı yapıyorum, hem bulaşık derdi yok hem evde bir sürü koku yok. Buharda pişirme modu bile var sebzelerinizi buharla pişirebilirsiniz. yoğurt bile yapabilirsiniz ya daha ne olsun. Sıcak tutma modu da çok işime yaradı, piştikten sonra siz diğer işlerinizle uğraşırken yemeğinizi sıcak tutuyor. Tekrar ısıt aman soğudu derdi yok. Temizlemesi de çok kolay sadece içerisindeki paslanmaz çelik kısmı yıkıyorsunuz, diğer yerleri ıslak bez ile nazikçe silmeniz yeter zaten yemek artığı vs değmiyor bile oralara. Teflon hiçbir kısmı yok sağlık açısından da paslanmaz çelik olması büyük bir artı. Ayrıca son olarak benim gibi unutkan biriyseniz aman ocağı açık unuttum derdi olmuyor, pişme süresi bitince otomatik duruyor zaten. Benden 10/10 aldı."
Bu içerik 8 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
mutfak
İş birliği İçerikleri
