İkonik New Balance modellerinde indirim başladı!

Günlük kombinleri zahmetsizce tamamlayan, dinamik ve modern görünümüyle her tarza uyum sağlayan New Balance modelleri, rahatlığıyla da kullanıcıların gönlünde ayrı bir yere sahip. Hem spor giyimde hem de casual parçalarda kolayca kendine yer bulan bu ayakkabılar, yumuşak yastıklaması ve sağlam dış taban yapısıyla uzun süreli kullanımda bile konfor sunuyor. Siz de New Balance'ın en sevilen modellerdeki uygun fiyatı değerlendirmek isterseniz hadi, içeriğe geçelim!
Günün fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.
New Balance indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.
Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.
New Balance 565 serisi, hem konforu hem de günlük stile uyumu bir arada arayanlar için ideal bir seçenek. EVA orta taban yastıklaması sayesinde adımlarınızı yumuşak bir hisle desteklerken kaliteli üst yüzeyiyle gün boyu rahatlık sunuyor. Ayarlanabilir bağcıklı yapısıyla güvenli bir uyum sağlarken dayanıklı kauçuk dış tabanıyla günlük kullanımda oluşacak aşınmalara karşı ekstra dayanıklılık yaratıyor.
Kullanıcılar ne diyor?
Ürünü İncele
Ürünü İncele
Ürünü İncele
Ürünü İncele
Ürünü İncele
New Balance 408 serisi, günlük kullanımda hem rahatlık hem de modern bir görünüm isteyenler için tam bir kurtarıcı. C-CAP orta taban yastıklaması sayesinde gün boyu konforlu bir adım deneyimi sunarken 2000’lerin koşu stilinden ilham alan tasarımıyla kombinlerinize dinamik bir hava katıyor. Hafif yapısı ve şık silüetiyle her yaşa ve tarza hitap eden bu model, günlük giyimde pratik ve stil sahibi bir alternatif arayanlar için ideal.
Kullanıcılar ne diyor?
Ürünü İncele
Ürünü İncele
New Balance 574, markanın en ikonik modellerinden biri olmayı boşuna hak etmiyor. Karmaşık detaylardan uzak, her şeyi dengeli şekilde sunan çok yönlü yapısıyla yıllardır dünyanın dört bir yanında tercih ediliyor. Geniş kalıplı tasarımı hem rahat hem de sağlam bir kullanım sağlarken hibrit yol/tray yapısı günlük kullanım için ideal bir denge yaratıyor. Dayanıklı, rahat ve zamansız bir stile sahip olan 574, herkesin gardırobunda yer bulabilecek güvenilir bir klasik!
Kullanıcılar ne diyor?
Hem spor odaklı hem de günlük tempoya uyum sağlayan hafif ve işlevsel bir seçenek arayanlar için New Balance 480, nefes alabilir sentetik ve file üst yüzeyiyle hem günlük kullanımda hem de antrenmanlarda ferahlık veren bir model. Dikişsiz kaplamalarıyla şık ve pürüzsüz bir görünüm sunarken bağcıklı yapısı ayağı güvenle sarıyor. Dayanıklı kauçuk dış tabanı ise uzun ömürlü bir kullanım vadediyor.
Kullanıcılar ne diyor?
New Balance 515, retro dokunuşlarla modern görünümü buluşturan bir stil alternatif. Eski rüzgarlıklardan ve 80’ler koşu ayakkabılarından ilham alan desenli üst yüzeyiyle günlük kombinlere enerjik bir hava katan seri, dayanıklı kauçuk dış tabanıyla da uzun süreli kullanım için güven veriyor. Ayarlanabilir bağcıklı yapısı sayesinde ayağa kolayca uyum sağlayan model, hem stiline önem veren hem de rahatlıktan ödün vermek istemeyenler için birebir.
Kullanıcılar ne diyor?
Konfor, performans ve modern stil arayanlar için güçlü bir tercih olan Fresh Foam Arishi V4, koşudan günlük kullanıma kadar her ortamda konfor sunabilecek çok yönlü bir model. Fresh Foam orta tabanının sağladığı yumuşak ve hafif adım hissi, file ve sentetik kombinli üst yüzeyle birleşerek gün boyu rahat bir kullanım yaşatıyor. Dikişsiz kaplamaları ayakla pürüzsüz bir uyum yakalarken dayanıklı kauçuk dış tabanı farklı zeminlerde sağlam bir tutuş gerçekleştiriyor.
Kullanıcılar ne diyor?
Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.
Bu içerik 5 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.