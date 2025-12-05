İkonik New Balance modellerinde indirim başladı!

Günlük kombinleri zahmetsizce tamamlayan, dinamik ve modern görünümüyle her tarza uyum sağlayan New Balance modelleri, rahatlığıyla da kullanıcıların gönlünde ayrı bir yere sahip. Hem spor giyimde hem de casual parçalarda kolayca kendine yer bulan bu ayakkabılar, yumuşak yastıklaması ve sağlam dış taban yapısıyla uzun süreli kullanımda bile konfor sunuyor. Siz de New Balance'ın en sevilen modellerdeki uygun fiyatı değerlendirmek isterseniz hadi, içeriğe geçelim!

1. New Balance 565 Bej Erkek Ayakkabı

New Balance 565 serisi, hem konforu hem de günlük stile uyumu bir arada arayanlar için ideal bir seçenek. EVA orta taban yastıklaması sayesinde adımlarınızı yumuşak bir hisle desteklerken kaliteli üst yüzeyiyle gün boyu rahatlık sunuyor. Ayarlanabilir bağcıklı yapısıyla güvenli bir uyum sağlarken dayanıklı kauçuk dış tabanıyla günlük kullanımda oluşacak aşınmalara karşı ekstra dayanıklılık yaratıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Eşime aldım. İnanılmaz konforlu, severek kullanıyor.”

“Aslında kalıbı dar denemez. Ancak piyasadaki pek çok ayakkabının günümüzde geniş kalıp olduğu düşünüldüğünde bu şekilde değerlendiriliyor olması normal. Şunu da belirteyim, ayakkabının uzunluğu normal fakat yanlardan ayağı kavraması biraz sıkı sayılabilir. Ben tam numaramı aldım, memnun kaldım ve ayağımı da sıkı bir şekilde kavradı diyebilirim. Malzemesi iyi görünüyor, duruşu da gayet şık.”

New Balance 565 Gri Erkek Ayakkabı

New Balance 565 Bordo Erkek Ayakkabı

New Balance 565 Beyaz Erkek Ayakkabı

New Balance 565 Siyah Kadın Ayakkabı

New Balance 565 Bej Kadın Ayakkabı

2. New Balance 408 Beyaz Erkek Ayakkabı

New Balance 408 serisi, günlük kullanımda hem rahatlık hem de modern bir görünüm isteyenler için tam bir kurtarıcı. C-CAP orta taban yastıklaması sayesinde gün boyu konforlu bir adım deneyimi sunarken 2000’lerin koşu stilinden ilham alan tasarımıyla kombinlerinize dinamik bir hava katıyor. Hafif yapısı ve şık silüetiyle her yaşa ve tarza hitap eden bu model, günlük giyimde pratik ve stil sahibi bir alternatif arayanlar için ideal.

Kullanıcılar ne diyor?

“Başta ürünü alırken biraz tereddütlüydüm ama iyi ki almışım! Ayakkabı hem çok rahat hem de oldukça şık. Kalitesi de beklediğimden çok daha iyi çıktı. Gün boyu ayakta kalsam bile herhangi bir rahatsızlık hissetmiyorum. Kesinlikle tavsiye ederim.”

“Her markanın numara/beden ölçüsü farklı. Dolayısıyla, santim hesabı yapıp beden tablosunda karşılık gelen numara/bedeni almak gerekiyor. Ben ona göre aldım ve ayağıma tam oturdu. Unutulmaması gereken nokta şu, bu ürün üniseks kalıba sahip bir ürün. Dileyen yarım numara büyük alabilir ancak 1 numara büyük kesinlikle fazla büyük gelecektir. Henüz 4-5 gündür kullanıyorum. Ayakkabı gayet hafif, rahat, ayağı sıkmadan güzel sarıyor ve kaba görünüşe sahip değil. Hava alıyor, sıcak havalara uygun.”

New Balance 408 Siyah Erkek Ayakkabı

New Balance 408 Beyaz Erkek Ayakkabı

4. New Balance 574 Siyah Erkek Ayakkabı

New Balance 574, markanın en ikonik modellerinden biri olmayı boşuna hak etmiyor. Karmaşık detaylardan uzak, her şeyi dengeli şekilde sunan çok yönlü yapısıyla yıllardır dünyanın dört bir yanında tercih ediliyor. Geniş kalıplı tasarımı hem rahat hem de sağlam bir kullanım sağlarken hibrit yol/tray yapısı günlük kullanım için ideal bir denge yaratıyor. Dayanıklı, rahat ve zamansız bir stile sahip olan 574, herkesin gardırobunda yer bulabilecek güvenilir bir klasik!

Kullanıcılar ne diyor?

“Görsel olarak ürün görseliyle birebir aynı, çok rahat, eski 574'lerime göre ayak tarak kısmı daha dolgulu, kesinlikle bir gelişme var.”

“Çok kaliteli, dayanıklı ve mükemmel işçilik. Bu, bu ayakkabılardan üçüncü çiftim. 574'ü hem renkli hem de düz renklerde giyiyorum. Bu model ofis işleri veya şantiyeler için ideal.”

5. New Balance 480 Gri Üniseks Ayakkabı

Hem spor odaklı hem de günlük tempoya uyum sağlayan hafif ve işlevsel bir seçenek arayanlar için New Balance 480, nefes alabilir sentetik ve file üst yüzeyiyle hem günlük kullanımda hem de antrenmanlarda ferahlık veren bir model. Dikişsiz kaplamalarıyla şık ve pürüzsüz bir görünüm sunarken bağcıklı yapısı ayağı güvenle sarıyor. Dayanıklı kauçuk dış tabanı ise uzun ömürlü bir kullanım vadediyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Eşime hediye olarak aldım. 43 giyiyor, 44 numara aldım tam oldu.”

“Ayakkabı güzel ama denildiği gibi 1 beden büyük alınmalı. Ayaklarınız eğer taraklıysa net bir şekilde 1 beden büyük alın arkadaşlar.”

6. New Balance 515 Siyah Erkek Ayakkabı

New Balance 515, retro dokunuşlarla modern görünümü buluşturan bir stil alternatif. Eski rüzgarlıklardan ve 80’ler koşu ayakkabılarından ilham alan desenli üst yüzeyiyle günlük kombinlere enerjik bir hava katan seri, dayanıklı kauçuk dış tabanıyla da uzun süreli kullanım için güven veriyor. Ayarlanabilir bağcıklı yapısı sayesinde ayağa kolayca uyum sağlayan model, hem stiline önem veren hem de rahatlıktan ödün vermek istemeyenler için birebir.

Kullanıcılar ne diyor?

“İnanılmaz rahat bir ayakkabı, düz tabanlıyım ve 40.5/41 giymeme rağmen 40 numara tam oldu. Ayağımda ayakkabı yokmuş gibi hissettirdi, çok özenli kargolanmıştı, teşekkürler.”

“Çok beğendim çok rahat ve kaliteli. Benim ayaklarım taraklı olduğu halde tam numara aldım çok rahat oldu.”

7. New Balance Arishi V4 Gri Erkek Koşu Ayakkabı

Konfor, performans ve modern stil arayanlar için güçlü bir tercih olan Fresh Foam Arishi V4, koşudan günlük kullanıma kadar her ortamda konfor sunabilecek çok yönlü bir model. Fresh Foam orta tabanının sağladığı yumuşak ve hafif adım hissi, file ve sentetik kombinli üst yüzeyle birleşerek gün boyu rahat bir kullanım yaşatıyor. Dikişsiz kaplamaları ayakla pürüzsüz bir uyum yakalarken dayanıklı kauçuk dış tabanı farklı zeminlerde sağlam bir tutuş gerçekleştiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Süper konforlu ve uygun fiyatlı! Çok kaliteli ayakkabı! Günlük kullanım için mükemmel.”

“Bunu kocam için aldım. İş yerinde hep bunu giyiyor. Rahat, çok yürüyorsanız mükemmel. Bu tasarımı kendim için de aldım. Çok hafif, rengi çok tatlı ve tam oturuyor.”

