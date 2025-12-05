HABER

Afganistan'da kanlı infaz: 13 yaşındaki çocuğa 3 kişi öldürttüler! 80 bin kişi izledi

Afganistan'daki Taliban yönetimi yeni bir skandala imza attı. Host kentinde 80 bin kişinin gözleri önünde 13 yaşındaki bir çocuğa 3 kişi infaz ettirildi. Gelen bilgilere göre infaz edilen kişiler, 13 yaşındaki çocuğun aile bireyleriydi. Gelen korkunç görüntüler halka açık bir stadyumda gerçekleştirildi.

Doğukan Akbayır

Taliban, 13 yaşındaki bir çocuğa 80 bin kişinin bulunduğu bir stadyumun ortasında kurulan podyumda elleri bağlı bir şekilde, dizlerinin üzerinde duran 3 kişiyi infaz ettirdi.

Afganistan da kanlı infaz: 13 yaşındaki çocuğa 3 kişi öldürttüler! 80 bin kişi izledi 1

80 BİN KİŞİ TEZAHURATLARLA EŞLİK ETTİ

İnfazı 80 bin kişi canlı izledi. Dolup taşan stadyuma giremeyenler infazı, stadyumun içini gören tepelerden şahit oldu. Tribünlerden tezahuratlar yükseldi.

Afganistan da kanlı infaz: 13 yaşındaki çocuğa 3 kişi öldürttüler! 80 bin kişi izledi 2

İdam ülkenin doğusundaki Host kentinde bir spor stadında yapıldı. Halka açık idam, ülkenin kontrolünü ele geçiren Taliban'ın düzenlediği 11. infaz oldu.

Afganistan da kanlı infaz: 13 yaşındaki çocuğa 3 kişi öldürttüler! 80 bin kişi izledi 3

AİLESİNİ ÖLDÜREN KİŞİLERİ İNFAZ ETTİ

Host polisi, 13 yaşındaki çocuğun ailesinin infaz edilen suçlular tarafından öldürüldüğünü duyurdu. Ailesinin hayatta kalan tek bireyi olan çocuk, infazı kendi gerçekleştirdi.

Mahkeme aileye uzlaşma seçeneği sunulduğunu ancak öldürülen ailenin yakınların idam talep ettiğini belirtti.

Afganistan da kanlı infaz: 13 yaşındaki çocuğa 3 kişi öldürttüler! 80 bin kişi izledi 4

'İNSANLIK DIŞI' OLARAK NİTELENDİRİLDİ

İdamdan önce Birleşmiş Milletler’in Afganistan Özel Raportörü Richard Bennett infazın durdurulması çağrısı yaptı. Halka açık idamı 'insanlık dışı' olarak niteledi.

