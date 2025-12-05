HABER

  3. Yaşam

Hakkari’de 9 kilo metamfetamin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda 9 kilo 890 gram metamfetamin ele geçirildi.

Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan titiz çalışmalar neticesinde, Yüksekova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde N.Ö. ve İ.Ş. isimli şahısların uyuşturucu madde satışı yaptıkları yönünde bilgi elde edilmesi üzerine Narkotik Şube Müdürlüğü personeli tarafından şüpheli şahıslar uyuşturucu maddelerle birlikte suçüstü yakalanmış olup, üzerlerinde yapılan arama sonucunda 10 paket halinde toplamda 9 kilo 890 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. Meydana gelen olayla ilgili adli tahkikata başlanılmış olup 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır" denildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Hakkari
