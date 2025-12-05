Her bütçeye hitap eden indirimli marka montlar!

Kış dolaplarının bir vazgeçilmezi varsa o da hem tarzınızı yansıtan hem de her ortamda sizi koruyacak kaliteli bir monta sahip olmaktır. Özellikle yoğun iş temposu, günlük koşuşturmalar veya soğuk havalar düşünüldüğünde sağlam bir montun sağlayacağı konfor herkes için büyük bir avantaj oluyor. Bütçeyi sarsmadan uzun yıllar kullanılabilecek doğru modeli seçmek ise çoğu zaman ancak doğru fırsatlarla mümkün. Biz de kışın gelişine özel indirime giren montları sizin için seçtik. İşte detaylar!

1. Jack & Jones Erkek Mont Ceket

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok kaliteli ve çok rahat, satıcıların hiçbiri belirtmemiş ancak etiketinde hafif yağmura dayanacak bir işleme tabi tutulduğu bilgisi var. Tişörtlerini XXL aldığım için montu da XXL aldım ancak XL da alsam olurdu diye düşünüyorum, çok bol değil yarım beden büyük gibi geldi ama değiştirmeden kullanacağım.”

“İndirimde aldım, fiyatına göre kalitesi çok iyi, sıcak tutacaktır, kumaşı kalın ve kaliteli duruyor, ince poşet gibi olanlardan değil. Cepleri fermuarlı, 175 cm boy, 77 kg kilo, M beden oldu. L çok büyük geldi.”

2. Levi's Piedmont Erkek Şişme Mont

Kullanıcılar ne diyor?

“Kalıbı biraz geniş bir mont ve baya şişik. Dikişleri de kaliteli. Fiyatına göre harika bir mont, rahatlıkla tavsiye ederim.”

“Bu fiyata böyle bir mont harika. İyi ki almışım dedirtti. L beden büyük geldi iade etmeden M bedeni hemen sipariş verdim. 76 kg 1,78 cm boy.”

3. DeFacto Su Geçirmez Relax Fit Mont

Kullanıcılar ne diyor?

“İndirimden çok uyguna aldım, beklentimin çok üstünde, sıcacık tutuyor, boyun kısmını kapatınca enseniz hiç üşümüyor. Tam beden.”

“Çok kaliteli. Hem sıcak tutuyor hem yağmur geçirmiyor.”

4. Lee Erkek Şişme Mont

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün geniş kalıp arkadaşlar, mesela ben 178 cm boy, 73 kiloyum, S beden tam oluyor. Ben kalıbını duruşunu beğendim, fiyatına göre üst kalite.”

“Güzel, kaliteli, kalıplar geniş. L aldım ama sanki M bile olurmuş.”

5. PUMA Ters Çevrilebilir Erkek Sherpa Mont

Kullanıcılar ne diyor?

“170 cm boy, 68 kg, M beden. Eşim çok beğendi.”

"Oğlum için aldık, çok güzel oldu. İki taraflı olması ayrıca güzel.”

6. DeFacto DeFactoFit Su İtici Regular Fit Şişme Mont

Kullanıcılar ne diyor?

“Mont aşırı güzel, çok hoş duruyor. 163 cm boy, 64 kilo için S beden aldım, rahat oldu. Amazon ertesi gün teslim etti, teşekkürler.”

“Cepleri sıcacık tutuyor, ürün kaliteli, rüzgar yağmur geçirmiyor. Tam beden alın, süper.”

7. Jack & Jones Şişme Erkek Mont

Kullanıcılar ne diyor?

“Kesinlikle alınması gereken bir ürün, çok sıcak tutuyor.”

“Sıcak tutuyor. Bedenimi aldım. Belimi biraz geçiyor istediğim gibi.”

Bu içerik 5 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır.

*Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.