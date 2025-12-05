HABER

Yer: Küçükçekmece! Polisten kaçan şüpheli, yaşlı kadını arabayla ezip sürükledi

Kan donduran olayın adresi Küçükçekmece oldu. Polis ekipleri, şüpheli şahsı durdurup kimlik istedi. Kimliğinin arabada olduğunu söyleyen şahıs, yanındaki 2 kişiyle birlikte araca binip polislerden kaçmaya başladı. Şüpheli şahıs, o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadını ezdi ve aracın altında sürükledi. Korkunç olayda ağır şekilde yaralanan kadın, yaşam mücadelesi veriyor. Ekiplerin, kaçan şahısları arama çalışmaları sürüyor. Öte yandan dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi Halkalı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir tatlıcıya hafif ticari araç ile malzeme getiren şüpheli, bölgedeki KGYS kamerasının yüz tanıma sistemine yakalandı.

Yer: Küçükçekmece! Polisten kaçan şüpheli, yaşlı kadını arabayla ezip sürükledi 1

KİMLİĞİ BAHANE ETTİ, YANINDAKİLERLE ARACA BİNİP KAÇTI

O sırada caddede uygulama yapan polis ekiplerine durum bildirildi. Ekipler, şüpheliyi durdurarak kimlik istedi. Şüpheli şahıs kimliğinin araçta olduğunu söyledikten sonra, yanındaki 2 kişi ile araca binip kaçtı.

Yer: Küçükçekmece! Polisten kaçan şüpheli, yaşlı kadını arabayla ezip sürükledi 2

KADINI EZİP ALTINDA SÜRÜKLEDİ! DURUMU AĞIR

Polis ekipleri aracı durdurmaya çalışırken şahıslar, araçla Osmanbey Sokak'a girdi. Araç, o sırada yolun karşısına geçen S.T. (60) isimli kadını ezdi. Yaşlı kadın araç altında sürüklenerek ağır yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan S.T.'yi hastaneye kaldırdı. Tedavisi devam eden ağır yaralı yaşlı kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

KAÇAN ŞAHISLARI YAKALAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Olay sonrası araçtaki şahısların yakalanması için çalışma başlatan ekipler, aracı olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzakta terk edilmiş şekilde buldu. Polislerin kaçan şahısları yakalama çalışmaları sürüyor.

DEHŞET ANLARI KAMERALA YANSIDI

Öte yandan, şüphelilerin araçla kaçarak bekçilere çarptığı ve ardından kadını ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kamerada, kadının aracın altında sürüklenmesine aldırış etmeden kaçtığı anlar görüldü.

