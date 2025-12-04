Güngören'de bir binada patlama: 2 kişi yaralandı! Valilikten açıklama

GüngörenGüven Mahallesi Hanzer Sokak'taki 6 katlı binanın bodrum katındaki dairede doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlama nedeniyle yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

PATLAMANIN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI

Olayın ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Patlamanın yaşandığı dairede büyük çapta hasar meydana gelirken, binanın önünde park halindeki bir otomobilde de hasar oluştu.

Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından üst katlardaki vatandaşların evlerine girişine izin verildi. Belediye ekiplerinin hasar gören dairedeki çalışmaları sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, saat 19.00 sıralarında Güngören ilçesi Güven Mahallesi Hanzer Sokak'ta bulunan bir binada patlama meydana geldiği, olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Olay sonrasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen patlamada iki kişi yaralanmıştır. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından bölgede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, şahısların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır