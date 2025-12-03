Fiyatı 1261 TL düştü! Camper Beetle ayakkabıda indirim başladı!

Gün içinde sürekli hareket halindeyseniz, ayakta uzun süre duruyorsanız ya da konforu ön planda tutan biriyseniz doğru ayakkabı modelini bulmak hayat kalitenizi doğrudan etkiler. Eğer hem hafif hem esnek hem de ayağı destekleyen bir yapıya sahip bir ayakkabı arayışındaysanız fiyatı düşen Camper Beetle ayakkabıyı kaçırmayın!

Günün fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Camper indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Hafif ve esnek: Camper Beetle Ayakkabı

Yeşil rengi ve çok renkli detaylarıyla öne çıkan Beetle ayakkabı, üst yüzeyinde kullanılan geri dönüştürülmüş PET örme tekstil yapısıyla hem modern bir görünüm sunuyor hem de sürdürülebilir bir yaklaşım benimsiyor. Her sezon yeniden yorumlanan bir Camper ikonu olan Beetle modeli, anatomik şekli ve yalıtımlı yapısıyla gün boyu konforu desteklerken hafif ve esnek tasarımı sayesinde adım atmayı son derece kolaylaştırıyor. %51 geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen XL EXTRALIGHT® EVA dış tabanı ise ekstra hafiflik, dayanıklılık ve darbe emicilik sunarak günlük kullanımda üstün bir rahatlık sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Camper'dan çok memnun kaldığım bir çift ayakkabı daha. Stillerinde her zaman bana hitap eden, kalabalığın arasından sıyrılmamı sağlayacak bir şeyler oluyor."

"Tabanı çok ince, benim gibi nasırlı ayağınız varsa tavsiye etmem. Onun haricinde çok güzel, ayağınızda yokmuş gibi bir ayakkabı. Tam yazlık."

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 3 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.