Denizli’de narkotik operasyonunda 6 kilo esrar ele geçirildi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, il dışından Denizli’ye uyuşturucu madde sevk edeceği değerlendirilen 2 araç takibe alındı. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda söz konusu araçlar durdurularak arama yapıldı. Araçlarda yapılan aramalarda toplam 6 kilo 410 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır