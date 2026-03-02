HABER

Son dakika | ABD üslerinde kırmızı alarm! Savaş Bakanı: "Aylarca sürebilir"

İsrail'le ortak olarak İran'a savaş açan ABD, İran savaşının aylarca sürebileceği sinyalini verdi. Bu arada ABD'nin tüm üslerinde alarm verildi.

Mehmet Hazar Gönüllü

ABD Savaş Bakanlığı'ndan İran savaşıyla ilgili önemli açıklamalar geldi. Yetkililer savaşın aylarca sürebileceğini belirtirken ABD'nin bütün askeri teyakkuza geçti.

ABD ÜSLERİNDE KIRMIZI ALARM

ABC News'un ABD'li bir yetkiliden aktardığı bilgiye göre, tüm Amerikan askeri üsleri 'Bravo' seviyesinde yüksek alarm durumuna geçti.

"İRAN REJİMİ DEĞİŞTİ"

Pentagon’da konuşan ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'in açıklamalarından satır başları ise şöyle:

  • Bu savaşı biz başlatmadık, ancak Başkan Trump yönetiminde biz bitiriyoruz. Savaş aylarca sürebilir.
  • Bu sözde rejim değiştirme savaşı değildir. Ama rejim kesinlikle değişmiştir.
  • Tahran müzakereye yanaşmadı, oyaladı.
  • Bu operasyon çok şekilde yıkıcı, kararlı bir misyon. Donanma tehditlerini yok etmek amacı hedefi taşıyor.
  • İsrail’in de hedefleri var, minnettarız. Yetenekli bir müttefik gerçek bir müttefiktir. Savaşın durdurulması için sızlanan ve sürekli şikayet eden geleneksel müttefikler gibi değil.
  • Biz artık vakit kaybetmek istemedik. Hiçbir angajman kuralına bakmadık.
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
