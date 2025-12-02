Asics spor ayakkabılarında sadece bugüne özel harika bir fırsat başladı!

Gün boyu ayakta kalıyor, yürüyüş yapıyor ya da sadece daha konforlu adımlar atmak istiyorsanız doğru spor ayakkabıyı seçmek büyük fark yaratıyor. İhtiyaç duyduğunuz destek ve rahatlığı sağlarken tarzınıza da güçlü bir dokunuş katan Asics’in pek çok ikonik modeli indirimde. Konforu çok daha uygun bir fiyatla yakalamak için hadi, ayakkabı modellerine birlikte göz atalım!
Günlük kullanımda da sporda da rahatlık arayanlar için tam bir joker parça olan Asics GEL-1130, retro duruşunu modern detaylarla birleştiriyor. File ve sentetik deri paneller sayesinde ayakların nefes alıyor, topuktaki GEL teknolojisi de adımlarını yumuşatıp ekstra destek sağlıyor. Üstelik hem konforlu hem de sağlam bir yapıya sahip olduğu için gün içinde uzun süre ayakta kalanların da spor yapanların da yüzünü güldürüyor.
Rearfoot GEL teknolojisi sayesinde her adımda darbe etkisini azaltan ve ayağınızın ihtiyacı olan destek sağlayan Asics GEL-Venture 6, Trail’e özel dış tabanıyla güçlü bir kavrama sunarak zorlu yüzeylerde bile kaymadan ilerlemenizi sağlıyor. Modern ve dayanıklı tasarımıyla hem fonksiyonel hem de günlük stile uyumlu olan ayakkabı, %100 vegan malzemelerden üretilmiş olmasıyla da çevre dostu bir tercih yapmak isteyenlere güzel bir artı sunuyor.
Asics GEL-Kayano 14'ün GEL yastıklama sistemi sayesinde her adımda şok emilimini hissediyor, TRUSSTIC destek ünitesiyle de stabil bir koşu deneyimi yaşıyorsunuz. Dış tabanı serbest hareket etmenizi desteklerken aynı zamanda sağlam bir zemin tutuşu gerçekleştiriyor. Retro estetiği sayesinde sokak stiline de çok yakışan bu model, %100 vegan malzemelerle üretilmiş ve daha sürdürülebilir bir boyama teknolojisi kullanılmış olmasıyla da öne çıkıyor.
Dalgalı hatlara sahip şık tasarımı ve segmentli orta taban yapısıyla hem retro bir havası olan hem de konforu artıran Asics GT-2160, orta tabandaki GEL teknolojisiyle adımlarınızı yumuşatırken gün boyu rahat bir kullanım sunuyor. Performans odaklı tasarımını şık detaylarla birleştiren GT-2160, hem spor yaparken hem de günlük kombinlerde rahatça tercih edilebilecek çok yönlü bir model haline geliyor.
