Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Asics spor ayakkabılarında sadece bugüne özel harika bir fırsat başladı!

Spor ayakkabıda hem rahatlığı hem de dayanıklılığı bir arada sunan modeller arıyorsanız doğru yerdesiniz. Gelişmiş yastıklama teknolojileri, güçlü zemin tutuşu ve modern tasarımlarıyla günlük kullanımda da sporda da ihtiyacını fazlasıyla karşılayan Asics’in ikonik serilerine ait modellerinde şu anda indirim var! Performans ve kaliteyi çok daha avantajlı fiyatlarla alma fırsatını kaçırmamak için hadi, içeriğe geçelim!

Gün boyu ayakta kalıyor, yürüyüş yapıyor ya da sadece daha konforlu adımlar atmak istiyorsanız doğru spor ayakkabıyı seçmek büyük fark yaratıyor. İhtiyaç duyduğunuz destek ve rahatlığı sağlarken tarzınıza da güçlü bir dokunuş katan Asics’in pek çok ikonik modeli indirimde. Konforu çok daha uygun bir fiyatla yakalamak için hadi, ayakkabı modellerine birlikte göz atalım!

1. Hafif ve rahat tasarımlı: Asics GEL-1130 Spor Ayakkabı

Günlük kullanımda da sporda da rahatlık arayanlar için tam bir joker parça olan Asics GEL-1130, retro duruşunu modern detaylarla birleştiriyor. File ve sentetik deri paneller sayesinde ayakların nefes alıyor, topuktaki GEL teknolojisi de adımlarını yumuşatıp ekstra destek sağlıyor. Üstelik hem konforlu hem de sağlam bir yapıya sahip olduğu için gün içinde uzun süre ayakta kalanların da spor yapanların da yüzünü güldürüyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Tam anlatıldığı gibiydi ve mükemmel durumda geldi. Kocam gerçekten beğendi. Geniş ayaklar için iyi.”
  • “Oğlum bu ayakkabıları çok seviyor, rahat ve şık olduğunu söylüyor, neredeyse her gün bunlarla basketbol oynuyor.”
2. Hem şehirde hem doğada güven veren: Asics GEL-VENTURE 6 Spor Ayakkabı

Rearfoot GEL teknolojisi sayesinde her adımda darbe etkisini azaltan ve ayağınızın ihtiyacı olan destek sağlayan Asics GEL-Venture 6, Trail’e özel dış tabanıyla güçlü bir kavrama sunarak zorlu yüzeylerde bile kaymadan ilerlemenizi sağlıyor. Modern ve dayanıklı tasarımıyla hem fonksiyonel hem de günlük stile uyumlu olan ayakkabı, %100 vegan malzemelerden üretilmiş olmasıyla da çevre dostu bir tercih yapmak isteyenlere güzel bir artı sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Diğer outdoor ayakkabılardan giydiğim aynı ölçüyü aldım, istediğim gibi oldu büyük almaya gerek yok yani 25,5 cm ayak için 26 cm 41,5 numara almak yeterli. Ayakkabıya gelince hayatımda giydiğim tabanı en rahat ayakkabı diyebilirim, hafif, şık bir ayakkabı, bu markadan devam etmeyi düşünüyorum.”
  • “Bu ayakkabıların en sevdiğim yanı, ön kısımlarının tamamen file olmaması ve ayak parmaklarınız için bir miktar yapı ve koruma sağlaması.”
3. Stabilite ve hareket özgürlüğünü birleştiren: Asics GEL-KAYANO 14 Spor Ayakkabı

Asics GEL-Kayano 14'ün GEL yastıklama sistemi sayesinde her adımda şok emilimini hissediyor, TRUSSTIC destek ünitesiyle de stabil bir koşu deneyimi yaşıyorsunuz. Dış tabanı serbest hareket etmenizi desteklerken aynı zamanda sağlam bir zemin tutuşu gerçekleştiriyor. Retro estetiği sayesinde sokak stiline de çok yakışan bu model, %100 vegan malzemelerle üretilmiş ve daha sürdürülebilir bir boyama teknolojisi kullanılmış olmasıyla da öne çıkıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “120 kilo biriyim, aldığım ayakkabıları iç tabanları ve dış tabanları bu yüzden çabuk yıpranıyor. Bu ayakkabının iç tabanı ve dış tabanı oldukça kaliteli ve ağırlığımı taşıyor. Dış yüzeyi de kısmen gerçek süet, bu da kalitesini vurguluyor. Ayakkabıyı özellikle iki renk istedim; spor kıyafet ve jean giyen biri olduğum için kıyafetlerimin hepsine uyum sağladı. Yazın ve yağmur yağmayan havalara uygun bir ayakkabı. Her taraftan hava aldığı için ayağınız son derece havadar ve rahat kalıyor.”
  • “Çok harika ayakkabılar, her türlü aktivite için gerçekten tavsiye ederim.”
4. Performans ve şıklığın buluştuğu model: Asics GT-2160 Spor Ayakkabı

Dalgalı hatlara sahip şık tasarımı ve segmentli orta taban yapısıyla hem retro bir havası olan hem de konforu artıran Asics GT-2160, orta tabandaki GEL teknolojisiyle adımlarınızı yumuşatırken gün boyu rahat bir kullanım sunuyor. Performans odaklı tasarımını şık detaylarla birleştiren GT-2160, hem spor yaparken hem de günlük kombinlerde rahatça tercih edilebilecek çok yönlü bir model haline geliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Çok kaliteli ve rahat, beklentimin üzerinde bir ürün. Normalde 43 giyiyorum 43,5 tam oldu tavsiye ederim.”
  • “Normalde 38,5 giyerim 1 beden büyük almalısınız, 39,5 tam oldu. Asics çok iyi bir marka, diğerleri kadar pazarlanmıyor ama bence en kalitelisi.”
Bu içerik 2 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olablir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
spor ayakkabı spor ayakkabı erkek spor ayakkabı kadın
