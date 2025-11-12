Gülümseten Kasım'da Nivea Men'de kısa süreli indirim başladı!

Erkek bakımında yıllardır güvenle tercih edilen NIVEA MEN ürünleri, Gülümseten Kasım indirimleriyle daha da cazip! Farklı cilt tiplerine uygun bakım kremleri, ferahlık veren tıraş ürünleri ve uzun süre kalıcı deodorantlarıyla herkese hitap eden bu markanın ürünleri, kalitesini uygun fiyatlarla sunmasıyla fark yaratıyor. Hemen indirimdeki NIVEA MEN ürünlerine göz atın, alışverişinizi ucuza yapın!

1. Kuru ciltler için pürüzsüz tıraş: NIVEA MEN Protect&Care Erkek Nemlendirici Tıraş Jeli (200 ml)

Kullanıcılar ne diyor?

“Cildiniz kuru ve sabunla tıraş olduktan sonra tahriş oluyorsanız kesin ama kesin bu jeli deneyin, yüzünüze krem çalma hissi dahi vermiyor, yanma yok tahriş yok kaşınma yok.”

“Hassas cildi olanlara kesinlikle tavsiye ederim.”

2. Hızlı emilen formül: NIVEA Men Protect&Care Normal ve Kuru Ciltler Ferahlatıcı Tıraş Sonrası Losyon (100 ml)

Kullanıcılar ne diyor?

“Nivea tıraş losyanlarını beğenerek kullanıyorum. Bunu ilk kez aldım ancak kokusu gerçekten çok güzel.”

“Pek bir şey anlamadım, umarım cilde faydası vardır. Parfüm özelliği yok. İlave yorum: bir süre kullanınca farkı anlıyorsunuz. Tıraş sonrası artık olmazsa olmaz hale geldi. Parfüm değil iyi bir cilt koruyucu besleyici.”

3. 72 saat ter ve ter kokusuna karşı koruma: NIVEA MEN Deep Dimension Roll on Deodorant (50 ml)

Kullanıcılar ne diyor?

“Yıllardır boşuna diğer markalarla uğraşıyormuşum. Diğer markalarla sabah sürüp akşam eve geldiğimde etki falan kalmıyordu. Bu ürün bildiğin efsane ötesi. 3 günlük motor yolculuğu (tam kıyafet ile nasıl terleniyor anlatamam) tek bir damla koku yok ve üstüne hala iyi kokuyor. Ağır iş yaparken de durum aynı. Ben bu ürünün bu kadar iyi olduğunu bilsem hayatta diğer markalara bakmazdım.”

“Yıllardır kullanırım. Ter kokusuna birebir. Mükemmel bir ürün ve güzel kokuyor.”

4. Yanma karşıtı ve alkolsüz formül: NIVEA MEN Hassas Ciltlere Özel Tıraş Köpüğü (200 ml)

Kullanıcılar ne diyor?

“Her markayı kullanmış birisi olarak söylüyorum, tıraş köpüğü olarak daha iyi yok. Yüzünüzde asla kuruluk vs. oluşmuyor. Krem kullanmış gibi.”

“Bilinen markaların hepsini denedim. Kaşıntı yapmayan tahriş etmeyen tek ürün bu.”

5. Hızlı emilen alkolsüz formül: NIVEA Men Hassas Ciltler için Serinletici Tıraş Sonrası Balsam (100 ml)

Kullanıcılar ne diyor?

“Tıraş sonrası kullanım için çok uygun bir ürün. Ayrıca satıcının fiyatı piyasaya göre oldukça uygun.”

“Tıraş olurken gıdım kıpkırmızı oluyordum. Tahrişten eser kalmadı 3-4 gün kullandıktan sonra.”

6. Cilt, vücut, yüz ve saç için derinlemesine temizlik: NIVEA MEN Deep Dimension Duş Jeli (500 ml)

Kullanıcılar ne diyor?

“Nivea duş jelini uzun süredir kullanıyorum, çok memnunum. Bundan başka bir duş jeli kullanmıyorum, kokusu çok güzel ve üzerinizde kalıyor.”

“Erkeksi ve kalıcı bir kokusu var. Sadece vücut için kullanıyorum, uzun süre gideceğe benziyor. Köpürmesi de iyi.”

7. Hızlı emilen ve yapışkan his bırakmayan: NIVEA MEN El, Yüz ve Vücut Nemlendirici Bakım Kremi (75 ml)

Kullanıcılar ne diyor?

“Sabah sürüp dışarı çıktığımda akşam dönünceye kadar nemli tutuyor, ne fazla kuru ne de fazla yağlı gösteriyor. Kokusu da güzel.”

“Yoğun sakalınız varsa ve ter-toz gibi sebeplerle kirli hissediyorsanız işte sizin aradığınız ürün!”

8. Ter ve ter kokusuna karşı 48 saat koruma: NIVEA MEN Erkek Pump Sprey Deodorant Fresh Active (75 ml)

Kullanıcılar ne diyor?

“Sprey ya da roll-on deodorantlardan çok daha kullanışlı. Alkol vs. içermediği için vücudu tahriş etmiyor. Terlemeyi de engelliyor ve uzun süre kalıcı kokusu var. Ben bir yıldır sadece bunu kullanıyorum. Herkese tavsiye ederim.”

“Bu ürün hakkında uzun uzun yorum yazılabilir ancak eğer çok ağır belirgin bir kokusu olmayan, yakmayan, leke bırakmayan bir deodorant arıyorsanız bence bu ürünü deneyebilirsiniz.”

9. 96 saat üstün koruma ve ekstra kuruluk: NIVEA MEN Derma Control Clinical Roll on Deodorant (50 ml)

Kullanıcılar ne diyor?

“O kadar deodorant o kadar roll on denedim. Hiçbiri fayda vermedi. Benim gibi oldukça fazla terleyen arkadaşlara kesin tavsiyedir. Koku yok, iz yok."

“Şimdiye kadar kullandığım açık ara en iyi deo-roll on. Mevsim fark etmeksizin her gün duş alan biri olarak performansından memnun kaldım. Kıvamı yoğun olduğu için bulaşma, leke bırakma durumu hiç olmadı. Baskın olmayan bir kokusu var. En sıcak ve/veya hareketli olduğum günde bile işini kusursuz yaptı.”

10. Alkolsüz formül: NIVEA MEN Hassas Ciltler için Rahatlatıcı Tıraş Sonrası Bakım Balsamı (100 ml)

Kullanıcılar ne diyor?

“Birazcık parmağınıza alıp yüzünüze yaysanız yetiyor. Kokusu kötü değil, çok tatlı ya da ferah da değil; kremsi bir kokusu var. Dokusu da biraz sıvı, tıraş sonrası iyice yüze yedirmek gerekiyor.”

“Çok az bir miktar ile tüm yüzünüzü nemlendirebilirsiniz. Cildi yakmıyor, çabuk emiliyor. Kesinlikle tavsiye ederim.”

11. 72 saat Anti-Perspirant koruma: NIVEA MEN Deep Dimension Darkwood Sprey Deodorant (150ml)

Kullanıcılar ne diyor?

“Kokusuyla, yoğunluğuyla harika bir deodorant. Bir kere aldım, ikinci defa siparişini de verdim.”

“Jel kıvamında, dokununca su gibi oluyor eriyor resmen, yağlı his bırakmıyor. Kokusu hoş, erkeksi. Boyutu kocaman, bence harika bir ürün Amazona da teşekkür böyle bir ürünü bu fiyatlara ulaştırdığı için. Sonuç itibariyle ben çok memnun kaldım, tavsiye ederim.”

12. 24 saat ferahlık ve enerji veren kokusuyla: NIVEA MEN Sports Vücut, Yüz ve Saç için 3ü1 Arada Duş Jeli (500 ml)

Kullanıcılar ne diyor?

“Piyasadaki rakiplerine göre kokusu daha güzel ve kalıcı. Ayrıca fiyatı da uygun.”

“Güzel kokusu ve yoğun kıvamıyla her zaman tercih ettiğim bir duş jeli.”

13. 72 saat ter ve ter kokusuna karşı: NIVEA MEN Deep Dimension Stick Deodorant (50 ml)

Kullanıcılar ne diyor?

“Yaklaşık 15 yıldır bunu kullanıyorum. Koltuk altlarım çok terlediğinden beni kurtarıyor, kaliteli, yazın koltuk altları çok terleyen insanlar rahatlıkla kullanabilir.”

“24 saat üzerinde bir koruma sunduğunu söyleyebilirim. Gayet başarılı ve ferah bir kokusu var.”

14. Nemlendirici ve yağ arındırıcı: NIVEA MEN Deep Dimension Yüz ve Sakal Temizleme Jeli (100 ml)

Kullanıcılar ne diyor?

“Sakalım yok yüz için uyguluyorum. Yağlı bir cilt tipim var. Ürünü kullandıktan sonra cildimdeki yağlanmayı giderdi, aşırı kuruluk yapmıyor, gayet güzel dengeledi.”

“Ürün çok köpürmüyor. Ama yüzde yarattığı temizlik hissi gerçekten güzel. Kokusu ile birleşince iyi ki almışım diyorsunuz.”

15. 72 saat koruma ve kıyafetlerde leke karşıtı etki: NIVEA MEN Black&White Invisible Güçlü Etki Sprey Deodorant (150 ml)

Kullanıcılar ne diyor?

“Kokusu çok güzel ve kaliteli, tavsiye ederim. Uygun fiyata aldım, teşekkürler.”

“Üründen çok memnunum. Bu ürün dışında başka bir marka vs. kullanamıyorum. Çok rahat hissettiriyor.”

