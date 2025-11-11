Gülümseten Kasım'da indirime giren en sevilen Versace parfümler

Kendine has zarafeti ve özgüveniyle öne çıkan Versace, her stile ve her zevke hitap eden benzersiz kokularıyla yıllardır en çok sevilen markalar arasında. Şimdi Gülümseten Kasım kapsamında, bu efsanevi parfümler çok daha ulaşılabilir fiyatlarda. Baharatlı, çiçeksi ya da ferah fark etmeksizin ikonik notalarıyla her sıktığınızda lüksü hissedebileceğiniz en sevilen indirimli Versace parfümleri listeledik. İşte detaylar!

1. Versace Bright Crystal EDT Kadın Parfüm (200 ml)

Kullanıcılar ne diyor?

"Bu parfümü uzun zamandır kullanıyorum ve hala çok seviyorum. Ferah ve çiçeksi bir koku, benim favorilerimden biri."

"Fiyatı biraz yüksek olsa da bu parfüm kesinlikle her kuruşuna değer. Harika bir koku ve kalıcılığı gerçekten etkileyici."

2. Versace Eros EDT Erkek Parfüm (50 ml)

Kullanıcılar ne diyor?

"Kokusu güçlü ve bayıldım, ayrıca şişe tasarımına da bayıldım. 50 ml'lik şişesini tutmak ve kullanmak kolay. Birçok farklı parfüm var ama bu muhtemelen en sevdiğim..."

"Odanın havasını değiştiren ağır parfümlerden değil. Çok hafif ancak neredeyse 24 saat kalıcı, güzel bir koku."

3. Versace Dylan Purple EDP Kadın Parfüm (50 ml)

Kullanıcılar ne diyor?

“Vay canına, doğum günü hediyemdi ve kesinlikle iyi harcanmış bir paraydı. Çok güzel bir şişede ferah bir parfüm; azı bile çok işe yarıyor, çantanızda taşıyabileceğiniz kadar küçük ve kesinlikle tekrar alacağım. Kokusuna bayıldım.”

“Bu, hayatımda kokladığım en iyi parfüm. Kesinlikle yeni kokumu buldum. Kokusunun ne kadar güzel olduğuna inanamıyorum. Benimki az önce geldi ve daha fazlasını sipariş ediyorum.”

4. Versace Eros Flame EDP Erkek Parfüm (50 ml)

Kullanıcılar ne diyor?

“Gerçekten güzel kokuyor! Koku da uzun süre kalıyor ve bunun için çok övgü aldım. Oldukça ağır bir parfüm.”

“Oğluma hediye aldım. Bayılıyor. Çok güçlü bir kokusu var, azı bile yetiyor.”

5. Versace Dylan Blue Pour Femme EDP Kadın Parfüm (50 ml)

Kullanıcılar ne diyor?

“Versace Dylan Blue parfümü üçüncü kez satın alındı! Taze, zarif ve bütün gün sürer. Mutlak favorilerimden biri!”

“Bu parfümü hediye olarak aldım ve gerçekten harika bir alışverişti. En güçlü yanı kesinlikle kalıcılığı; üç gün sonra bile kokusunu alabiliyorsunuz. Ambalajı gerçekten çok güzel ve şişesi de çok şirin. Fiyatı da abartılı değil. Mükemmel bir alışveriş.”

6. Versace Eros Energy EDP Erkek Parfüm (50 ml)

Kullanıcılar ne diyor?

“Mükemmel bir koku ve kalıcılık! Sahip olduğum 50'den fazla koku arasında en sevdiklerimden biri.”

“Mükemmel koku, başlangıçta son derece narenciye gibi, zamanla limon kokusu kaybolur ve çok taze bir koku kalır. Yaz için harika.”

7. Versace Crystal Noir Kadın Parfüm (90 ml)

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok güzel, kalıcı bir parfüm. Eşime aldım, beğendi."

"Harika bir koku, şişelerce bitirdiğim parfümüm, asla vazgeçemiyorum kendisinden. Her sıktığımda kendimi asil, çekici, prenses gibi hissediyorum. Tam bir imza koku!"

8. Versace Eros Pour Femme EDP Parfüm 100 ml, Body Lotion 100 ml + Bath and Shower Gel 100 ml Set

Kullanıcılar ne diyor?

“En sevdiğim parfümlerden biridir, orijinal geldi.”

“Parfümünü ilk defa aldım kötü değil güzel. Paketlenmesi daha güzeldi.”

9. Versace Crystal Noir EDP Parfüm 90 ml + Body Lotion 100 ml + Shower Gel 100 ml + EDP 5 ml Parfüm

Kullanıcılar ne diyor?

“Orijinal. Mis gibi kokuyor, özlediğim bir kokuydu, güzel bir indirimle aldım iyi ki almışım.”

“Kokudan zaten bahsetmiyorum bile tek fısta bile bütün evi sardı. Çok kadınsı, seksi bir koku, asla ağır değil ve gayet de kalıcı.”

