Gülümseten Kasım'dan hesaplı alışveriş yapmanızı sağlayan 14 özel fırsat

Kasım ayı boyunca birbirinden özel kampanyalarla dolu Gülümseten Kasım devam ediyor! Yılın en avantajlı alışveriş döneminde peşin fiyatına 10 aya varan taksitlerden sepette net indirimlere, modada büyük fırsatlardan günlük ihtiyaçlarda süper avantajlara kadar her şey sizi bekliyor. Bu ay, hem bütçeniz rahatlayacak hem de alışverişin keyfini doyasıya çıkaracaksınız. İşte detaylar...

1. 10 aya varan taksit - Peşin fiyatına taksit fırsatları

Yüzlerce üründe peşin fiyatına 10 aya varan taksitin olduğu bu kampanya kapsamında Oral-B ve Philips'ten Apple ve Bosch'a kadar yüzlerce markanın popüler indirimler için linke göz atmayı unutmayın!

2. Yılın en düşük fiyatları - Fiyatları dondurduk

Aynı ürünün son bir yıldaki en düşük satış fiyatına eşit veya daha düşük fiyat teklifini içeren bu fırsatlarda stoklarla sınırlı!

Bu içerik 11 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

3. Sepette %25 net indirim - Süper indirim günleri

Prime üyelerini özel olarak hazırlanan bu kampanyada ₺750 ve üzerine 25% indirim olacak. Otomotivden mutfağa, sporr ve outdoor'dan ev ve yaşam kategorisine değin pek çok alanda yer alan bu indirimler 11 Kasım'da son bulacak!

4. Büyük harca büyük kazan - Yüksek fiyatlı ürünlerde fırsatları keşfet

Her kategoride yüksek fiyatlı ürünlere özel hazırlanan bu kampanyada uzun zamandır almayı düşündüğünüz ürünleri daha uygun ve kazançlı bir şekilde alabilirsiniz!

5. Modada %35'e varan indirim - Trend moda fırsatları

Moda kategorisinde harika fırsatların yer aldığı bu kampanyada ister ihtiyacınız kışlık kıyafetleriniz alabilir isterseniz de yazlık ürünleri olan uygun fiyata satın alma şansını yakalayabilirsiniz!

6. Yayınevlerinde fırsatlar - Öne çıkan fırsatlar

İş Kültür'den Can Yayınları'na, Yapı Kredi Yayınları'ndan Metis Yayınları'na sevilen yüzlerce yayınevinde on binlerce kitapta yüzleri güldüren kampanyalarla okuma listenizdeki kitapları çok daha uygun bir fiyata ulaşabilirsiniz!

7. Prime üyelerine 750 TL'ye %10 - Çok al az öde

8. Top 100 - En iyi 100 fırsat

Gillette, Ariel, Fairy, Prima, Alo, Perwoll, Duracell, Colgate ve Oral-B gibi en sevilen markaların binlerce popüler ürününde devam eden bu kampanyada Bonus'a özel 100 TL'ye varan bonus fırsatı var!

9. Günlük ihtiyaçlar

Tuvalet kağıdından yumuşatıcıya, vitaminden kahveye, atıştırmalıklardan bulaşık deterjanlarına, evcil hayvan mamalarından makyaj ürünlerine günlük ihtiyaçlarınızın ışık hızında eksiksizce kapınıza getiren bu fırsatlardan yararlanmayı unutmayın!

10. Sana özel fırsatlar

Beğendiğiniz ürünler ve benzer modellerinde size özel kupon fırsatını ve takibini yapabileceğiniz bu kampanyada aradığınız ürüne kolayca ulaşarak istediğiniz zaman kontrol edebilirsiniz!

11. Süpermarket ürünlerinde 3 al 2 öde

Süpermarkette yer alan ürün kategorilerinin hepsinde 11.11'e özel bir kampanya olan 3 al 2 öde ile gıdadan temizliğe, ev için gerekli olan tüm malzemeleriuygun fiyata alma şansını elde edebilirsiniz!

12. Garanti BBVA - 1.000 TL’ye varan bonus fırsatı

Bonus'a özel Amazon.com.tr'de 1.000 TL’ye varan bonus fırsatını yakalamak ve koşulları incelemek için linke tıklayabilirsiniz!

13. Fiyat farkı kampanyası

Prime'a özel fırsat ürünlerinin fiyatı düşerse aradaki farkı iade eden bu kampanya: 30 Ekim - 28 Kasım Gülümseten Kasım kampanyasından satıcısı Amazon.com.tr olan “Fırsat", "Gülümseten Kasım", "Prime Fırsatı" veya "Prime erken erişim ile” etiketli ürünlerde geçerli. Ütelik satın aldığınız tarih ile 1 Aralık 23:59 arasında daha düşük fiyata iner ve yeni fiyattan satışı gerçekleşirse oluşan fiyat farkını 16 Aralık'a kadar hesabınıza hediye kartı olarak tanımlanıyor. Dahadetaylı bilgi için linki inceleyebilirsiniz.

14. Outlet reyonu - Binlerce üründe kaçırılmayacak fırsatlar

Favori markaların sevilen ürünlerini en iyi fiyattan alabileceğiniz Amazon outlet reyonunda yok yok! Aradığını ürünü daha uyguna almak için bu fırsatı kaçırmayın!

