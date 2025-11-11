Ev Yaşam Ev Yaşam
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Gülümseten Kasım'dan hesaplı alışveriş yapmanızı sağlayan 14 özel fırsat
Gülümseten Kasım'dan hesaplı alışveriş yapmanızı sağlayan 14 özel fırsat

Sultan Oğuz
Yılın en düşük fiyatlarını yakalamak, sepetinize ekledikçe daha fazla kazanmak ve Prime üyelerine özel avantajlardan yararlanmak için tam zamanı! Gülümseten Kasım fırsatlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapabilir, en çok beğenilen ürünlerde kaçırılmayacak indirimleri keşfedebilirsiniz. Hazırsanız, sizi bekleyen 14 büyük kampanyaya birlikte göz atalım!

Kasım ayı boyunca birbirinden özel kampanyalarla dolu Gülümseten Kasım devam ediyor! Yılın en avantajlı alışveriş döneminde peşin fiyatına 10 aya varan taksitlerden sepette net indirimlere, modada büyük fırsatlardan günlük ihtiyaçlarda süper avantajlara kadar her şey sizi bekliyor. Bu ay, hem bütçeniz rahatlayacak hem de alışverişin keyfini doyasıya çıkaracaksınız. İşte detaylar...

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Gülümseten Kasım kapsamındaki indirimli markaların tamamını görmek için buraya tıklayın.

1. 10 aya varan taksit - Peşin fiyatına taksit fırsatları

Gülümseten Kasım dan hesaplı alışveriş yapmanızı sağlayan 14 özel fırsat 1

Yüzlerce üründe peşin fiyatına 10 aya varan taksitin olduğu bu kampanya kapsamında Oral-B ve Philips'ten Apple ve Bosch'a kadar yüzlerce markanın popüler indirimler için linke göz atmayı unutmayın!

Ürünü İncele

2. Yılın en düşük fiyatları - Fiyatları dondurduk

Gülümseten Kasım dan hesaplı alışveriş yapmanızı sağlayan 14 özel fırsat 2

Aynı ürünün son bir yıldaki en düşük satış fiyatına eşit veya daha düşük fiyat teklifini içeren bu fırsatlarda stoklarla sınırlı!

Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Gülümseten Kasım dan hesaplı alışveriş yapmanızı sağlayan 14 özel fırsat 3

Bu içerik 11 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

3. Sepette %25 net indirim - Süper indirim günleri

Gülümseten Kasım dan hesaplı alışveriş yapmanızı sağlayan 14 özel fırsat 4

Prime üyelerini özel olarak hazırlanan bu kampanyada ₺750 ve üzerine 25% indirim olacak. Otomotivden mutfağa, sporr ve outdoor'dan ev ve yaşam kategorisine değin pek çok alanda yer alan bu indirimler 11 Kasım'da son bulacak!

Ürünü İncele

4. Büyük harca büyük kazan - Yüksek fiyatlı ürünlerde fırsatları keşfet

Gülümseten Kasım dan hesaplı alışveriş yapmanızı sağlayan 14 özel fırsat 5

Her kategoride yüksek fiyatlı ürünlere özel hazırlanan bu kampanyada uzun zamandır almayı düşündüğünüz ürünleri daha uygun ve kazançlı bir şekilde alabilirsiniz!

Ürünü İncele

5. Modada %35'e varan indirim - Trend moda fırsatları

Gülümseten Kasım dan hesaplı alışveriş yapmanızı sağlayan 14 özel fırsat 6

Moda kategorisinde harika fırsatların yer aldığı bu kampanyada ister ihtiyacınız kışlık kıyafetleriniz alabilir isterseniz de yazlık ürünleri olan uygun fiyata satın alma şansını yakalayabilirsiniz!

Ürünü İncele

6. Yayınevlerinde fırsatlar - Öne çıkan fırsatlar

Gülümseten Kasım dan hesaplı alışveriş yapmanızı sağlayan 14 özel fırsat 7

İş Kültür'den Can Yayınları'na, Yapı Kredi Yayınları'ndan Metis Yayınları'na sevilen yüzlerce yayınevinde on binlerce kitapta yüzleri güldüren kampanyalarla okuma listenizdeki kitapları çok daha uygun bir fiyata ulaşabilirsiniz!

Ürünü İncele

7. Prime üyelerine 750 TL'ye %10 - Çok al az öde

Gülümseten Kasım dan hesaplı alışveriş yapmanızı sağlayan 14 özel fırsat 8

Ürünü İncele

8. Top 100 - En iyi 100 fırsat

Gülümseten Kasım dan hesaplı alışveriş yapmanızı sağlayan 14 özel fırsat 9

Gillette, Ariel, Fairy, Prima, Alo, Perwoll, Duracell, Colgate ve Oral-B gibi en sevilen markaların binlerce popüler ürününde devam eden bu kampanyada Bonus'a özel 100 TL'ye varan bonus fırsatı var!

Ürünü İncele

9. Günlük ihtiyaçlar

Gülümseten Kasım dan hesaplı alışveriş yapmanızı sağlayan 14 özel fırsat 10

Tuvalet kağıdından yumuşatıcıya, vitaminden kahveye, atıştırmalıklardan bulaşık deterjanlarına, evcil hayvan mamalarından makyaj ürünlerine günlük ihtiyaçlarınızın ışık hızında eksiksizce kapınıza getiren bu fırsatlardan yararlanmayı unutmayın!

Ürünü İncele

10. Sana özel fırsatlar

Gülümseten Kasım dan hesaplı alışveriş yapmanızı sağlayan 14 özel fırsat 11

Beğendiğiniz ürünler ve benzer modellerinde size özel kupon fırsatını ve takibini yapabileceğiniz bu kampanyada aradığınız ürüne kolayca ulaşarak istediğiniz zaman kontrol edebilirsiniz!

Ürünü İncele

11. Süpermarket ürünlerinde 3 al 2 öde

Gülümseten Kasım dan hesaplı alışveriş yapmanızı sağlayan 14 özel fırsat 12

Süpermarkette yer alan ürün kategorilerinin hepsinde 11.11'e özel bir kampanya olan 3 al 2 öde ile gıdadan temizliğe, ev için gerekli olan tüm malzemeleriuygun fiyata alma şansını elde edebilirsiniz!

Ürünü İncele

12. Garanti BBVA - 1.000 TL’ye varan bonus fırsatı

Gülümseten Kasım dan hesaplı alışveriş yapmanızı sağlayan 14 özel fırsat 13

Bonus'a özel Amazon.com.tr'de 1.000 TL’ye varan bonus fırsatını yakalamak ve koşulları incelemek için linke tıklayabilirsiniz!

Ürünü İncele

13. Fiyat farkı kampanyası

Gülümseten Kasım dan hesaplı alışveriş yapmanızı sağlayan 14 özel fırsat 14

Prime'a özel fırsat ürünlerinin fiyatı düşerse aradaki farkı iade eden bu kampanya: 30 Ekim - 28 Kasım Gülümseten Kasım kampanyasından satıcısı Amazon.com.tr olan “Fırsat", "Gülümseten Kasım", "Prime Fırsatı" veya "Prime erken erişim ile” etiketli ürünlerde geçerli. Ütelik satın aldığınız tarih ile 1 Aralık 23:59 arasında daha düşük fiyata iner ve yeni fiyattan satışı gerçekleşirse oluşan fiyat farkını 16 Aralık'a kadar hesabınıza hediye kartı olarak tanımlanıyor. Dahadetaylı bilgi için linki inceleyebilirsiniz.

Ürünü İncele

14. Outlet reyonu - Binlerce üründe kaçırılmayacak fırsatlar

Gülümseten Kasım dan hesaplı alışveriş yapmanızı sağlayan 14 özel fırsat 15

Favori markaların sevilen ürünlerini en iyi fiyattan alabileceğiniz Amazon outlet reyonunda yok yok! Aradığını ürünü daha uyguna almak için bu fırsatı kaçırmayın!

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Amazon indirim amazon alışveriş fırsat fırsat ürünler kampanya
