Fiyatı 8405 TL düştü! Apple A16 çipli iPad'de Gülümseten Kasım'a özel indirim devam ediyor!
Fiyatı 8405 TL düştü! Apple A16 çipli iPad'de Gülümseten Kasım'a özel indirim devam ediyor!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Ne telefonun küçük ekranı ne de bilgisayarın ağır ve taşınması zor yapısı... Günlük hayatın her anında hızlı, güçlü ve pratik bir cihaz arıyorsanız ihtiyacınız olan şey aslında bir tablet olabilir. Hem işlerinizi kolayca halletmek hem de eğlenceyi her yerde yanında taşımak istiyorsanız bu indirim döneminde performansıyla fark yaratan bir model öne çıkıyor: Apple A16 çipli 11 inç iPad. Aradığınız verimi ve taşınabilirliği tek cihaza sığdıran bu model Gülümseten Kasım'da indirimdeyken kaçırmayın!

Eskiden tabletlere sadece bir yan ürün olarak bakarken şu an telefondan sonra en çok vakit geçirdiğimiz bir cihaz haline geldi. Bu da tabletlerin daha gelişmiş donanım ve tasarıma sahip olmasını beraberinde getirdi. Piyasadaki diğer modelleri sollayan Apple’ın güçlü A16 çipli tabletiyse Gülümse ten Kasım'da indirime girdi. Eğer siz de taşınabilirlik, performans ve tasarımı bir arada istiyorsanız bu tableti incelemeden alışverişiniz tamamlamayın!

Hem işte hem de günlük hayatta yüksek performans: Apple A16 çipli 11 inç iPad (512 GB)

Fiyatı 8405 TL düştü! Apple A16 çipli iPad de Gülümseten Kasım a özel indirim devam ediyor! 1

iPad, 11 inç Liquid Retina ekranı ve süper hızlı A16 çipi ile hem iş hem de günlük kullanım için mükemmel bir yardımcı. Wi-Fi ve hücresel bağlantısıyla her zaman bağlı kalabilir, Apple Pencil ve Magic Keyboard Folio ile not alabilir, çizim yapabilir veya projelerinizi tamamlayabilirsiniz. Touch ID ile güvenli giriş yapabilir, 12 MP kamerasıyla harika fotoğraf ve videolar çekebilirsiniz. Tüm bunlar, iPad’i hem işte hem de günlük hayatınızda verimli kullanmanız için güçlü bir seçenek hâline getiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “iPad 11, Apple A16 işlemcisi ve donanımı ile fiyatının karşılığını çok iyi veriyor. Hemen hemen her türden ihtiyacı karşılayacak bir cihaz. Herkese tavsiye ederim. ”
  • “Yeni nesil iPad gerçekten harika. Tasarımı ve performansı oldukça iyi. Ekranı ve çerçeve oranı güzel. Klasik Apple kalitesi. Günlük kullanım için bir tablet arıyorsanız veya çocuğunuzun eğitimi için, bu tablet tüm ihtiyaçlarınızı karşılar.”
Bu içerik 10 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Google, 10 Kasım’da Atatürk’ü unutmadı: Ulu Önder'i siyah kurdele ile andı

Google, 10 Kasım'ı unutmadı: Ulu Önder Atatürk'ü böyle andı

Dünya gizemli ziyaretçi 3I/ATLAS'ı konuşuyor! Harvardlı astrofizikçiden tartışmaları tekrar alevlendiren iddia geldi

Tartışmaları tekrar alevlendiren 3I/ATLAS iddiası

OpenAI'dan büyük hamle: GPT-5.1 geliyor! (Üç yeni sürüm yolda)

Büyük hamle! Geliyor... (Üç yeni sürüm yolda)

Hızlı şarj gerçekten zararlı mı? 6 aylık iPhone testi gerçeği ortaya çıkardı!

Hızlı şarj gerçekten zararlı mı? 6 aylık test gerçeği ortaya çıkardı!

WhatsApp’a uzun süredir beklenen özellik geliyor: 2026’da devreye sokacak!

Beklenen özellik nihayet geliyor: 2026’da devreye sokacak!

Eleştirmenlerden ve izleyicilerden yüksek not almıştı: Pluribus'un jeneriğinde alışılmadık uyarı!

Yüksek not alan yeni dizinin jeneriğinde alışılmadık uyarı!

