Fiyatı 8405 TL düştü! Apple A16 çipli iPad'de Gülümseten Kasım'a özel indirim devam ediyor!

Eskiden tabletlere sadece bir yan ürün olarak bakarken şu an telefondan sonra en çok vakit geçirdiğimiz bir cihaz haline geldi. Bu da tabletlerin daha gelişmiş donanım ve tasarıma sahip olmasını beraberinde getirdi. Piyasadaki diğer modelleri sollayan Apple’ın güçlü A16 çipli tabletiyse Gülümse ten Kasım'da indirime girdi. Eğer siz de taşınabilirlik, performans ve tasarımı bir arada istiyorsanız bu tableti incelemeden alışverişiniz tamamlamayın!

Hem işte hem de günlük hayatta yüksek performans: Apple A16 çipli 11 inç iPad (512 GB)

iPad, 11 inç Liquid Retina ekranı ve süper hızlı A16 çipi ile hem iş hem de günlük kullanım için mükemmel bir yardımcı. Wi-Fi ve hücresel bağlantısıyla her zaman bağlı kalabilir, Apple Pencil ve Magic Keyboard Folio ile not alabilir, çizim yapabilir veya projelerinizi tamamlayabilirsiniz. Touch ID ile güvenli giriş yapabilir, 12 MP kamerasıyla harika fotoğraf ve videolar çekebilirsiniz. Tüm bunlar, iPad’i hem işte hem de günlük hayatınızda verimli kullanmanız için güçlü bir seçenek hâline getiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“iPad 11, Apple A16 işlemcisi ve donanımı ile fiyatının karşılığını çok iyi veriyor. Hemen hemen her türden ihtiyacı karşılayacak bir cihaz. Herkese tavsiye ederim. ”

“Yeni nesil iPad gerçekten harika. Tasarımı ve performansı oldukça iyi. Ekranı ve çerçeve oranı güzel. Klasik Apple kalitesi. Günlük kullanım için bir tablet arıyorsanız veya çocuğunuzun eğitimi için, bu tablet tüm ihtiyaçlarınızı karşılar.”

